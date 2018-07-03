四川德格县暴雨引发山体滑坡 致4人死亡(图)

原标题：四川德格县暴雨引发山体滑坡 致4人死亡

7月2日凌晨2点40分左右，四川甘孜藏族自治州德格县更庆镇欧普龙村发生山体突然滑坡，造成4人死亡。

6月29日以来，四川甘孜德格县持续降雨，7月1日、2日降雨量日均达到31.3毫米。7月2日凌晨2点40分左右，德格县更庆镇欧普龙村司根龙组呷玛当切房屋背后的山体突然垮落，初步统计垮塌量约40立方米，造成呷玛当切家的房屋被压。当晚家中一共有9人，其中，4人确认安全，救出的3名伤员中，有2人在送医途中抢救无效死亡，1人经医院检查无生命危险。另有2人在山体滑坡后失踪。灾情发生后，当地政府第一时间组织救援力量，全力搜救失踪人员，及时疏散周边群众，防止发生次生灾害，并实行24小时值班制度。2日晚10点左右，在被压覆损坏的房屋内，救援人员找到2名失踪人员，但已经没有生命体征。

据甘孜州气象局消息，从2日下午至4日，甘孜州内大部地区有中到大雨，局地有暴雨。由于近期持续性降水，累计降水量大，导致中小河流水位上涨，发生地质灾害的风险增大，提醒相关单位做好防汛抗灾准备。（央视记者 张力）

责任编辑：霍宇昂