四川资阳市乐至城区内涝严重 受灾群众被连夜转移

原标题：防汛减灾 | 四川资阳市乐至城区内涝严重 公安消防连夜转移受灾群众

7月2日7时至7月3日7时，四川省资阳市乐至城区降雨达到200.6毫米。乐至县紧急开展抢险救援工作，乐至县政府、公安、消防、武装部等部门，连续奋战7个小时，先后转战7个战场，安全转移群众200余名。

从7月2日凌晨两点开始，四川省广元市昭化区多地迎来强降雨，截止到3日上午9点，全区最大降雨量就已经达到310.8毫米。

责任编辑：霍宇昂