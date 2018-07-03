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四川资阳市乐至城区内涝严重 受灾群众被连夜转移

四川资阳市乐至城区内涝严重 受灾群众被连夜转移
2018年07月03日 16:13 央视新闻
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　　原标题：防汛减灾 | 四川资阳市乐至城区内涝严重 公安消防连夜转移受灾群众

　　7月2日7时至7月3日7时，四川省资阳市乐至城区降雨达到200.6毫米。乐至县紧急开展抢险救援工作，乐至县政府、公安、消防、武装部等部门，连续奋战7个小时，先后转战7个战场，安全转移群众200余名。

　　从7月2日凌晨两点开始，四川省广元市昭化区多地迎来强降雨，截止到3日上午9点，全区最大降雨量就已经达到310.8毫米。

责任编辑：霍宇昂

乐至资阳市减灾
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