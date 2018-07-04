原标题：一文读懂，“恐华”67年的日本男足是怎么甩掉中国的

本届世界杯上日本队以2比3的战绩不敌夺冠热门比利时队无缘八强，作为亚洲仅存的独苗厮杀至今倒也颇有几分虽败犹荣的意思。自从1998年首次跻身世界杯以来，日本队至今从未缺席，令其他亚洲球队难以望其项背。然而，殊不知为了今时今日的荣耀，日本举国开展了横跨一个世纪的足球奋斗史。

（图为征战2018俄罗斯世界杯的日本队）

足球传进日本列岛

关于足球何时传入日本有几种说法。有人说是因为1866年驻守横滨的英国军队举行的一场足球赛；有人说是1872年从神户的外国人居留地里流传起来的；另有说法是1874年通过日本东京大学工学部的苏格兰测量师乔伊斯带来的。目前得到日本足球协会认可的说法是，1873年在东京的一家海军学校里，由英国海军中校道格拉斯担任团长的顾问团首次向日本人介绍了足球这项运动。那段时期，在日本踢球的主要是神户、横滨等港口城市的外国人，普通日本民众鲜有参与。

转机出现在1870年代末期，受到西洋文化的影响，明治维新时期的日本政府提出“富国强兵”，国民要保持身体健康，1876年文部省也在教育大纲中加入“体育”这一教学概念。1885年，明治时期的体育学者坪井玄道编著《户外游戏法》一书，里面正式以文字的形式介绍了足球运动。

日本最早接受足球这一新鲜事物的群体是神户师范学校的学生们，这是后来足球在日本得以普及的重要突破口。由神户辐射的日本关西一带是最早接触足球的先进地区，通过师范学校之间的交流，以东京高等师范学校为代表的日本其他高校也陆续加入到踢球的行列。1917年10月21日，这些高校联合举办了蹴球大会。

师范学校的学生们毕业后，被分配到日本全国各地的学校任职，随即又把这项运动带给了日本的中小学生。日本现存较早的女足资料，是上世纪20年代香川县立丸龟高等女校的师生们在运动会上穿着和服踢球的照片，60年代之后，女性踢球的现象才逐渐普及。

（图为上世纪神户市一中学生足球队合影）

（图为上世纪40年代日本一球队合影）

国足5比0狂胜日本，“恐华”67年

日本队首次参加国际比赛是在1917年5月9日的第三届远东运动会（今“亚运会”的前身）上，对战北洋政府时期的中国队。在东京芝浦的一块填埋地上，中国队以5比0的傲人战绩大获全胜，自此开启了日本队长达67年“逢中不胜”的历史。日本队的厄运没有就此打住，在翌日对战菲律宾的比赛中，日本队以2比15大比分惨败，至今没能打破“最惨记录”。

（图为1917年第三届远东运动会开幕式）

远东运动会起源于1913年，菲律宾、中国和日本是主要参加国，后来印度、越南和印尼也曾参加过，截至1934年共举办10届，其中三次在上海举行。中日在决赛中相遇7次，日本队6败1平。当时香港球队代表中国出战，他们的球衣上写有“南华”字样，明星球员李惠堂被称为“亚洲球王”。

（图为1927年日本代表团赴上海参加第8届远东运动会）

（图为“亚洲球王”李惠堂）

痛定思痛！日本人反思失败原因的同时，流露出誓死反击的雄心。在1933年8月出版的《蹴球》杂志第5号里，日本学者安达太郎以《剑指远东称霸》为题写道：日本没有定期举办的联赛，没有淘汰赛，平时没有打磨实力的机会，也难怪取得这样的成绩。他同时指出，出场选手多数都是师范学校出身，当过老师，经学校推荐才来踢球，年龄普遍偏大。

（图为参加1930年第9届远东运动会的日本队）

（图为参加1930年第9届远东运动会的中国队）

虽然成绩不尽人意，参加远东运动会这一国际赛事却大大激发了日本国民对足球的兴趣。1921年，日本足球协会前身——大日本蹴球协会成立，标志着日本足球正式走向大众，迎来黎明期。

残酷的是，罗马不是一日建成的，日本队的实力没有明显提升。1954年首次参加世界杯预选赛的日本队没能出线；1960年罗马奥运会的预选赛上同样没能突围。

1964年，奥运圣火首次来到日本。日本足协认为，本土作战势必要取得好成绩。为此提前4年聘请德国教练德特马•克拉默执教日本国家队，进行强化训练。克拉默与日本队员同吃同住，最终带领日本队在东京奥运会上打败夺冠热门阿根廷队，昂首挺进八强。除了国家队的工作以外，克拉默平时还去日本的其他地区和学校指导教练员，为日本足球的现代化立下汗马功劳，被誉为“日本足球之父”。

其中，克拉默提出设立职业联赛的建议在日本足坛具有划时代的意义。当时日本国内大多都是业余球队，没有高规格的联赛，球员水平难以提高。第二年，日本职业足球联赛的前身——日本全国联赛创立，这为1968年日本队在墨西哥城奥运会上夺得铜牌夯实基础。

足球小将掀起全民狂潮

上世纪70至80年代，日本队开始活跃在国际赛事中，可成绩并不突出。然而，1984年的一场比赛却深深烙印在中日两国球迷的脑海中。那一年，由曾雪麟执教的中国队受邀参加日本麒麟杯邀请赛，结果日本1比0击败中国队，比赛本身并未引发高度关注，却终结了日本67年“逢中必败”的暗淡历史。

1981年，漫画《足球小将》横扫日本，获得巨大成功，影响力远远超出流行文化范畴。这部作品更重大的意义在于让一代又一代的日本儿童喜欢上了足球，励志成为职业球员。彼时日本队的成绩“让人绝望”，参加世界杯“还很遥远”，可漫画里的队长小翼高中毕业就去了巴西踢球，这在当时看来简直“天方夜谭”。

（图为日本动漫《足球小将》）

在此背景下，有个日本小学生在一篇作文里写到未来的梦想时称，“我会在世界杯上一战成名，去国外踢球，加入意甲联赛，披上10号球衣。得到锻炼的我再回到日本，同样以10号球员的身份成为国家队主力。”这名小学生就是后来成为日本队灵魂人物的本田圭介，同时他也是世界杯历史上进球数量最多的亚洲球员。

（图为本田圭介小学时期作文）

据日本足球协会官方数据显示，截至2017年日本注册球员共有915，306人，注册球队数量28，210支，相比1979年分别增长3.34倍和2.18倍。其中，各年龄层的人数几乎平均，没有过分倾斜，可见普及程度之深入。事实上，没有注册的球员和球队数量也不在少数。

经过百余年的努力，日本队终于闪耀亚洲，甚至在2002年和韩国共同举办世界杯。可是，日本的野心却不止于此。1996年2月，日本提出“J联赛百年构想”，力求在各地区更加深入、细致的推进以足球为核心的体育运动，在各个街道都建设天然草皮的足球场，通过足球实现社区融合，从而打造一个幸福国度。看样子，日本还要再拼100年。（邢晓婧）

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