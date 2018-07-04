上海小学生被砍案遇难者头七 该如何应对恶性事件

原标题：6•28上海持刀杀人案遇难者“头七”：偶发恶性事件后，我们该怎么做

7天前，上海市徐汇区浦北路近桂林西街人行道附近，29岁的犯罪嫌疑人黄一川持菜刀砍伤3名男童及1名女性家长。案发后，犯罪嫌疑人当场被捕。遗憾的是，2名受伤男童经抢救无效死亡。按照中国的传统习俗，今日是遇难者的“头七”，上海市民自发在事发地悼念遇难者。

这是一起偶发的恶性事件，留给我们的思考是什么？我们应该怎么做？

△7月4日晚间，上海市民自发在事发路段悼念遇难男童

△7月4日晚间，上海市民自发在事发路段悼念遇难男童

随着案件的深入调查，“6•28”上海持刀杀人案的相关信息也逐渐在向社会公开：犯罪嫌疑人黄一川，无业。今年6月初来沪，其交代因生活无着产生报复社会念头，进而行凶。尽管如此，网络上还是相继传出“嫌疑人因子女被学校劝退，75万赞助费未归还引发报复”“嫌疑人是学校教职员工”等不实信息，上海公安部门也已依法处置了相关谣言涉案人。

一起备受关注的罕见案件在上海发生之后，我们应当怎样看待这起案件，又该如何去做呢？

这是一起个体偶发案件

嫌疑男子被控制的现场照片在网上曝光后，有人认出就是其大学同学黄某川，并称黄某川在大学时就有反社会的感觉，性格孤僻，竞聘班干部没有当选后，心怀怨恨，大四毕业时还给许多同学QQ留下威胁的言语。本科毕业后6年间考研失败、陆续找工作也不顺心，建筑设计稿被批评就认为同事都针对他，先后更换了工作十余次。

△6月28日，事发现场

专家表示，本案是一起反社会人格者所实施的犯罪。这种变态人格者在人格特点上，通常性格内向，遭受挫折时易迁怒他人，仇视他人，缺乏基本的道德界线，情绪冷漠。

今年以来，日本、英国、美国都发生过类似案件。到目前为止，全球还没有哪一座城市宣称可以阻止这类案件的发生，也没有权威的研究，能证明此类案件背后有着共同的、可预防的规律。

在一些专家和市民看来，一起恶性案件发生之后，有必要对社会各方面进行查漏补缺，但社会不可能对每个极端案例负责，此类犯罪嫌疑人的思维方式往往与常人迥异。同时，他们往往将儿童、女性等弱势群体作为首选对象，案件伤亡往往惨重。

△6月28日，事发路段

华东师范大学心理与认知科学学院副教授 李凌：

挫折经历可能是早先的，也可能是近期的，但更重要的是个人释义和个人体验。比如这起案件的犯罪嫌疑人，他大学毕业后在多地就业不顺心，就认为自己生活无着。事实上很多跟他有同样经历、甚至更加艰难的人都在努力坚持。

当个案遭遇谣言 更需理性的“声援”

“没想到上海会发生这样的案件”——这是许多市民和网友对这起案件的第一反应。那么，上海还安全吗？

“当然不必恐慌。”专家强调，变态人格在全体人口中的比例极少，人格变态也不是绝对导致犯罪，更不是绝对导致杀人。就本案而言，嫌疑人尾随学生至其落单后，在离校门口130米左右行凶，其实是因顾忌校门口有保安护校不敢动手，有意避开校园安防，作案后被护校保安和群众合力制服。

△7月4日白天，已有不少上海市民在事发地摆放花束，悼念遇难男童

专家表示，当下网络技术增加了信息传播的便捷性，但也会让所有人更加快速、直接、毫无过滤和差别地暴露于任何信息之下，产生“曝光效应”，各种转发也扩大了事件的影响。

华东师范大学心理与认知科学学院副教授 李凌：

这会让人们对事件的普遍性、严重性、恶劣性都有扩大化的错觉，因此就会产生更强烈的情绪。然而在巨大的焦虑、恐慌、愤怒、悲伤等情绪之下，人们又更容易出现极端化、非理性思维和言行。相互感染，形成恶性循环。

近年来，重大案件、突发事件发生后，谣言渐成“标配”，这些不实的“原因”“细节”往往成为影响市民安全感的关键原因之一。6月30日上午，上海市公安局公布消息称依法查处8名编造、散布与“6·28”浦北路持刀杀人案相关谣言的涉案人。

痛过之后 我们该怎么做？

案件发生之后，很多人都在反思，哪些环节做得更好一些才能避免类似案件的发生呢？

大多数人都提出要加大巡逻警力，重点区域内进一步增加武装驻守，提高见警率以提升震慑力，然而在许多专家看来，单纯依靠增加警力投放并不能彻底解决问题。处处布警的确对不法分子有威慑作用，但也可能增加公众不必要的恐慌心理。对此，专家建议，解决之道要“近有预警系统，远要消除犯罪土壤”。

△图/视觉中国

此外，专家还认为，案件发生后每个人都可以从自身出发做以下事情：

关照案件、事故中人以及其他人的权利。比如停止传播现场图片、视频，这既是对逝者的尊重，也是对可能间接受创伤者的保护。

不信谣传谣，尽管悲悯之心殷切，但面对不确定的信息也要三思而行，避免感情用事。

做好自己的心理建设。

责任编辑：霍宇昂