重庆彭水暴雨致20余人被困家中 消防划艇救援(图)

原标题：重庆彭水暴雨致20余人被困家中 消防划艇救援
图为消防官兵划着橡皮艇到达被淹的楼宇附近。 消防部门供图 摄
中新网重庆7月5日电 （尚世海 钟旖）记者5日从重庆市消防部门获悉，5日凌晨，重庆市彭水县汉嘉街道青龙社区青龙路住户居民楼发生水涝灾害，约有20余名市民被困家中。接到报警后，彭水县消防大队指挥中心立即出动抢险救援消防车和冲锋舟、12名官兵赶赴现场。
消防官兵到达现场后发现，当地社区民警已将青龙社区758号居民楼被困的20名群众救出。在随后的现场勘察中，消防官兵确定在青龙社区320号居民楼内还有3人被困，亟待救援。
图为被困者从屋内沿着小窗户翻出跳到小艇。 消防部门供图 摄
据介绍，320号居民楼为一栋4层高的小楼，第一层进水约1.8米深。消防官兵决定在被淹小楼的角落窗户处实施救援，因角落窗户处的水流较为平稳，一扇窗户也便于被困者逃生。与被困群众交流后，消防官兵确定了救援方法，“划艇到达小楼角落，被困者从屋内沿着小窗户翻出跳到小艇”。
图为消防官兵成功施救。 消防部门供图 摄
5日上午8时20分，救援全面展开。3名消防官兵划着橡皮艇来到楼外接应点，被困者在消防员协助下穿好救生服后，一一沿窗翻出，顺着消防官兵搭建的梯子下到橡皮艇。约9时许，救援工作顺利完成。所有被困人员被全部救出，无一人受伤。
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