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台风“玛莉亚”昨晚生成 10日前对我国暂无影响

台风“玛莉亚”昨晚生成 10日前对我国暂无影响
2018年07月05日 15:21 央视新闻
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　　原标题：中央气象台：台风“玛莉亚”昨晚生成 10日前对我国暂无影响

　　据中央气象台监测，今年第8号台风“玛莉亚”已于昨晚（4日）生成，预计将向西北方向移动，强度逐渐增强，最强可达强台风级到超强台风级，逐渐趋向日本冲绳以东洋面。气象专家表示，目前 “玛莉亚”距离我国相对较远，预计10日之前对我国海域没有影响，其10日之后的路径和强度还存在不确定性，气象部门正密切监视其发展动态，也提醒东部沿海地区的人们关注临近预警，及时做好防御。

责任编辑：霍宇昂

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