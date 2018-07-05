新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

国务卿蓬佩奥再访朝鲜 外交部：乐见朝美密切接触

国务卿蓬佩奥再访朝鲜 外交部：乐见朝美密切接触
2018年07月05日 16:05 央视新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：蓬佩奥今起访朝 我外交部：中方乐见朝美密切接触

　　据报道，美国国务卿蓬佩奥7月5日至7日访问朝鲜。中国外交部发言人陆慷在今天（5日）的例行记者会上表示，中方非常乐于看到美朝双方能够通过密切的接触，加紧协商，相向而行，互相释放善意，切实落实好美朝领导人6月12日在新加坡达成的重要共识，进一步推动半岛无核化进程向前发展，并且能够推动半岛和平机制的建设。中方一贯主张“双轨并进”思路，希望美朝双方能够相向而行，能够通过一次又一次这样的直接接触，达成积极的成果。

　　（央视记者 申杨）

　　

责任编辑：霍宇昂

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区