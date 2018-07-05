国务卿蓬佩奥再访朝鲜 外交部：乐见朝美密切接触

原标题：蓬佩奥今起访朝 我外交部：中方乐见朝美密切接触
据报道，美国国务卿蓬佩奥7月5日至7日访问朝鲜。中国外交部发言人陆慷在今天（5日）的例行记者会上表示，中方非常乐于看到美朝双方能够通过密切的接触，加紧协商，相向而行，互相释放善意，切实落实好美朝领导人6月12日在新加坡达成的重要共识，进一步推动半岛无核化进程向前发展，并且能够推动半岛和平机制的建设。中方一贯主张“双轨并进”思路，希望美朝双方能够相向而行，能够通过一次又一次这样的直接接触，达成积极的成果。
（央视记者 申杨）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 被中纪委网站“点名”后 日本人感动得...
- 【 军事 】 出鞘：如何看待新加坡防长谈要买歼20
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 某“当红影星”父亲求助：女儿拒绝赡...
- 【 科技 】 英国收治首例网络游戏成瘾患者
- 【 教育 】 大学考试允许带小抄 学生：还不如闭卷
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有