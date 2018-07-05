国务卿蓬佩奥再访朝鲜 外交部：乐见朝美密切接触

原标题：蓬佩奥今起访朝 我外交部：中方乐见朝美密切接触

据报道，美国国务卿蓬佩奥7月5日至7日访问朝鲜。中国外交部发言人陆慷在今天（5日）的例行记者会上表示，中方非常乐于看到美朝双方能够通过密切的接触，加紧协商，相向而行，互相释放善意，切实落实好美朝领导人6月12日在新加坡达成的重要共识，进一步推动半岛无核化进程向前发展，并且能够推动半岛和平机制的建设。中方一贯主张“双轨并进”思路，希望美朝双方能够相向而行，能够通过一次又一次这样的直接接触，达成积极的成果。

（央视记者 申杨）

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