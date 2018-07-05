原标题：印度航空修改涉台错误标注 外交部：值得肯定！

[环球时报-环球网报道 记者郭芳]据报道，在中国民航管理局致函两个多月后，印度航空在官网上纠正了其有关台湾的标识，改称为“中华台北”。在被问及对此事的态度时，中国外交部发言人陆慷5日说，中国政府在这个问题上的立场，不仅印度方面非常清楚，世界各国其他方面也都非常清楚。印度航空公司的有关做法，是对“世界上只有一个中国，台湾是中国一部分”这一客观事实、基本常识和国际共识的承认。这种做法是值得肯定的。

陆慷表示，他愿再次强调，尊重中国的主权和领土完整，遵守中国的法律，尊重中国人民的感情，这是任何外国公司在华经营必须遵循的。

据中国民航局致函要求外国航空公司修改涉港澳台标注的最后期限（7月25日）还有20天，目前，还有美国达美航空、美联航等公司尚未做出修改。

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