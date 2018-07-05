中纪委要职罕见地方“点将” 此前由资深纪检担任

原标题：中纪委要职从地方“点将”，此前少见

来源：长安街知事

日前，鄂尔多斯市纪委监委干部监督室、组织部、机关纪委召开专题会议，传达学习杨晓渡同志在宣布中央纪委纪检监察干部监督室主要负责同志职务任免事项会议上的讲话精神，中央纪委干部监督室主任刘美频同志听取自治区纪委汇报时的讲话精神。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，上述消息显示，自去年10月卸任湖北黄冈市委副书记、市长后，刘美频的新职务首次公开——中央纪委干部监督室主任。

中央纪委干部监督室成立于2014年3月，工作职责是监督执纪问责，着眼于加强对中央纪委机关、中央纪委派驻纪检组、各省区市纪委相关纪检监察领导干部的自我监督。

自成立以来，直接立案查处了中央纪委机关魏健、曹立新等人以及山西省纪委原常务副书记杨森林，广东省纪委原副书记、省监察厅原厅长钟世坚等一批严重违纪的纪检监察干部，彰显了严防“灯下黑”的鲜明态度和坚定决心。

此前，中纪委干部监督室主任这一职位，多由中央纪委资深的纪检干部担任。

如首任干部监督室主任张敏，她自1986年参加工作起就一直在中央纪委任职，历任中央纪委干部室机关干部处处长、中央纪委干部室正局级纪律检查员、监察专员兼副主任等职，2015年12月卸任干部监督室主任一职后，转任中央纪委驻国家税务总局纪检组组长、国家税务总局党组成员。

其后，在2017年1月央视播出的电视专题片《打铁还需自身硬》上篇《信任不能代替监督》中，以这一身份亮相的是刘爽，公开资料显示，他曾任中央纪委组织部副部长。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，不只是干部监督室，事实上中纪委十二个纪检监察室及其他处室的负责人，也多是从政法或纪检岗位培养出来的干部——

2017年1月，中纪委第六纪检监察室主任换将，由长期在最高检任职的张巍出任；

2018年2月，曾任驻工信部纪检组监察局副局长的庄建球，被媒体披露出任中纪委第三纪检监察室主任；

2018年5月，曾任最高检反贪总局四局局长的宋寒松，出任中纪委党风政风监督室主任。

宋寒松

此外，还有一些从地方抽调的干部，过往也多在纪检、政法系统工作。如去年11月，公开亮相的中纪委第九纪检监察主任陈章永，在赴中央就职前，他历任杭州市纪委副书记、台州市纪委书记和浙江省纪委常委、宁波市纪委书记等职务，是一位纪检系统的“老人”。

相比之下，像刘美频这种长期任职于地方，历任职务涉及科教、金融、政法等多领域的干部调入中纪委，此前并不多见。

据官方资料显示，今年49岁的刘美频，自1990年7月参加工作至2000年5月，在湖北省科教系统中任职近10年，可谓是湖北这个科教大省里的一位“科教老兵”。

2000年5月至2008年2月，刘美频任职于湖北省办公厅秘书六处。2008年起，他调任湖北省人民政府金融管理领导小组办公室，并于2013年4月升任湖北省政府金融办主任。

在金融工作的新岗位上，刘美频也没忘记一名“科教老兵”的使命。他认为湖北是科教大省，却有不少技术创新没有转化为产品，更没有转化为产业，症结在没有搭建好一座畅通的桥梁。“这个桥梁，就应该是金融，是资本。”刘美频在接受《湖北日报》的专访时表示。

在任期间，刘美频力推武汉金融改革创新，大力发展创业金融，促进科技资源与金融资源的有效对接，着力打造武汉作为全国重要金融后台服务基地的角色。

2015年7月22日，《武汉城市圈科技金融改革创新专项方案》获批，武汉城市圈成为国内首个科技金融改革创新试验区。刘美频在金融改革领域打了一场漂亮仗。

2016年底，刘美频调任黄冈市委副书记、政法委书记，2017年5月任黄冈市代市长、市长。就任黄冈市长期间，刘美频曾因一次“性情之举”，引发了广泛热议。

那是2017年9月，在央视举办的《魅力中国城》竞演现场，刘美频作为黄冈代言人，在现场发表了一场深情的演讲。

在演绎“妈妈的味道”这一环节中，刘美频回忆起自己一直在外工作，30年间很少回家，“回家的第一件事，到厨房里面去，先吃一吃他们吃剩了的菜，馋馋自己的嘴，把这种感情找回来。”说到动容之处，他一度眼噙热泪、语带哽咽。

这个真情流露的瞬间，助力黄冈市击败对手挺进复赛，也成为刘美频在黄冈市长任上留下的生动写照。

去年10月，刘美频卸任黄冈市委副书记、市长职务，此后便未再见于公开报道，直到此次公开亮相。

执纪者必先守纪，律人者必先律己。作为中央纪委和国家监委严防“灯下黑”、提高自我净化能力的制度设计，自我监督意义更重。

此番中纪委从地方点将，抽调拥有丰富履职经历和广阔视野的刘美频出任要职，体现了中纪委坚持“打铁必须自身硬”的坚定决心。

责任编辑：霍宇昂