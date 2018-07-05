证监会原副主席姚刚等3名原省部级官员被公诉

原标题：河北、福建、北京检察机关依法对姚刚、陈树隆、张化为提起公诉

近日，河北、福建、北京检察机关依法对中国证券监督管理委员会原党委委员、副主席姚刚涉嫌受贿、内幕交易案，中共安徽省委原常委、省人民政府原常务副省长陈树隆涉嫌受贿、滥用职权、内幕交易、泄露内幕信息案，中央巡视组原副部级巡视专员张化为涉嫌受贿案提起公诉。

中国证券监督管理委员会原党委委员、副主席姚刚涉嫌受贿、内幕交易一案，经最高人民检察院指定，由河北省人民检察院、河北省邯郸市公安局侦查终结后移送河北省邯郸市人民检察院审查起诉。近日，邯郸市人民检察院已向邯郸市中级人民法院提起公诉。检察机关起诉指控：被告人姚刚利用其担任中国证券监督管理委员会主席助理、副主席等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物；利用其在履职中获悉的内幕信息，进行相关股票内幕交易，获取非法利益，依法应当以受贿罪、内幕交易罪追究其刑事责任。

中共安徽省委原常委、省人民政府原常务副省长陈树隆涉嫌受贿、滥用职权、内幕交易、泄露内幕信息一案，经最高人民检察院指定，由福建省人民检察院、福建省漳州市公安局侦查终结后移送福建省厦门市人民检察院审查起诉。近日，厦门市人民检察院已向厦门市中级人民法院提起公诉。检察机关起诉指控：被告人陈树隆利用其担任安徽省国债服务中心主任、省信托投资公司总经理、安徽省合肥市副市长、市长、中共安徽省芜湖市委书记、中共安徽省委常委、副省长、常务副省长等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物；不正确履行职权造成国家经济损失，情节特别严重；作为相关股票内幕信息知情人员，在内幕信息尚未公开前买入该股票，并向他人泄露该信息，情节特别严重，依法应当以受贿罪、滥用职权罪、内幕交易、泄露内幕信息罪追究其刑事责任。

中央巡视组原副部级巡视专员张化为涉嫌受贿一案，经最高人民检察院指定，由北京市监察委员会调查终结后移送北京市人民检察院第二分院审查起诉。近日，北京市人民检察院第二分院已向北京市第二中级人民法院提起公诉。检察机关起诉指控：被告人张化为利用其担任中央纪委、中央组织部巡视组副部级巡视专员、中央巡视组副部级巡视专员、中央第一企业金融巡视组副组长等职务上的便利，为他人谋取利益；利用本人职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取不正当利益，非法收受他人巨额财物，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

对以上案件，检察机关在审查起诉中分别依法告知了被告人享有的诉讼权利，讯问了被告人，听取了辩护人的意见，依法保障了被告人各项诉讼权利。

责任编辑：霍宇昂