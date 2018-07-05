日本首相安倍晋三最早今年10月访华？外交部回应

原标题：外交部：中方已邀请安倍首相在双方方便的时候访华
[环球网综合报道]2018年7月5日，外交部发言人陆慷主持例行记者会，相关内容如下：
问：据报道，日本首相安倍晋三计划最早于今年10月访华，并与习近平主席举行会谈。中方对此有何评论？
答：中方已邀请安倍首相在双方方便的时候访华。希望双方相向而行，共同为此营造有利的氛围。
追问：除了出席中日韩领导人会议，这将是安倍首相单独对中国进行访问。中方对此有何评论？
答：中日两国外交当局保持着沟通。刚才我也说过，我们希望双方相向而行，共同为此营造有利的氛围。
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