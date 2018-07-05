环球时报：贸易冲突若全面升级 打的绝非贸易

原标题：清醒些：贸易冲突若全面升级，打的绝非贸易

华盛顿没权利要求中国不发展什么，中国也不可能听它的指挥。

特朗普政府为什么要与中国进行贸易对抗？直到今天似乎也没有一个完整的解释。有人认为，获得更多选票是他的最大目标。也有人认为，他的确想解决美国对华贸易逆差越来越大的问题。还有人认为，遏制中国的科技进步才是他的真正目的，所以他把对中国产品征税的第一个大清单对准了我们的航空航天、通讯、人工智能等产业。

美国不光同中国发生激烈贸易摩擦，它现在拉开的是按照它的意志与全世界重订贸易规则的架势。它同欧洲的贸易战也有升级之势。

如果中美贸易冲突仅仅是贸易问题，相信它是能够最终得到解决的。因为贸易的本质是互利的，顺逆差的问题可能导致贸易双方短时间内的优劣势失衡，但这个问题存在自我修正的内在动力，它不可能偏离互利公平原则太远。

WTO为贸易公平提供了最基本的坐标，中国认真履行了入世时的承诺，中国对外贸易一直在世贸规则的监督之下进行，相关争议也根据世贸规则解决。

中国成为世界第二大经济体后，扩大对外开放是中国进一步发展的主导性思路。中国去年开始酝酿大规模的升级版对外开放措施，并在今年博鳌论坛期间集中对外宣布。围绕外界关心的知识产权保护、市场准入和降低关税等，都有重大举措出台。就在上周，中国公布了新的外商投资负面清单，进一步减少了外资在中国受到的限制。

中美贸易磋商开展了三轮，中国需要的、美国又愿意卖给中国的产品，中国都承诺了大幅增加采购，它们主要是农产品、能源等。特朗普总统自己在一个推文中说，中国差不多会买走美国农民能够生产的几乎所有东西。

中国不想打贸易战，不仅是口头上的，而且在行动上积极回应了外部的各种要求。正如上文所说，贸易的问题都能解决，即使一时分歧太大，也能慢慢化解。但如果特朗普政府想干的是另一件事，就是想遏制中国高科技发展能力，迫使中国把最有前途的高科技产业从国家发展的重心推向边缘，那就完全不同了。

发展航空航天、通讯和人工智能等高科技产业，这是中华民族的权利。不能因为美国在很多高科技领域走在了前面，中国就不能碰那些领域了，同样不能认为中国如果在那些领域取得追赶成果，就全是“偷来的”。这是对人类知识产权精神的严重歪曲。

美国确实对人类科技进步做出了巨大贡献，但美国只在最近一个多世纪走在了科技创新的前列，而文明已有几千年历史，中国也曾为推动人类科技进步做出过卓越贡献。美国不能狂妄地认为整个世界的现代化都是对美国的抄袭。

美方如果认为中国的哪项具体成果侵犯了美国公司的知识产权，应当通过诉讼维护该公司的权益。美国政府不能泛泛地把“美国”当成知识产权主体，凭空制造“中国”抄袭“美国”的谬论。

现在美国是第一航天大国，但美国人不要忘了，第一颗人造卫星是苏联人送上天的，第一名宇航员也是苏联人。我们能够说美国从运载火箭开始的全部航天技术都是“从苏联偷来的”吗？

要想永远保持第一科技大国的地位，就请美国人不断引领全球科技创新、拿出更多让整个人类开脑洞的成果好了。华盛顿的确没有权利要求中国不发展什么，中国也不可能听它的指挥。

美国非要让中美贸易冲突升级，那就遂它的愿吧。也许只有打一打，特朗普政府才能理清思路，大家也才能都清醒些。如果白宫的首要目的的确是遏制中国发展，那么这个问题不可能解决。

贸易战是无效之路，打多久都没用。通过打贸易战来遏制竞争对手，这个想法太荒唐，它违背人类社会发展的基本规律。这是个不可实现的野心，就像以为建一道坝就能拦住一条大河一样。特朗普政府如果真在那样狂想，只能最终留给历史一个笑柄。

（本文系《环球时报》今日社评，原标题：贸易冲突若全面升级，打的决非贸易）

责任编辑：霍宇昂