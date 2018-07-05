国地税合并 中国535个市级新税务局集中统一挂牌

原标题：国税地税合并 中国535个市级新税务局集中统一挂牌

中新社北京7月5日电 （记者 赵建华）中国各市级国税局、地税局合并。国家税务总局德州市、南昌市、鄂尔多斯市、西安市、重庆两江新区、通辽市、长沙市、阿里地区税务局等535个市级新税务局5日集中统一挂牌并对外履行职责。

此前，中国各省（自治区、直辖市）级以及计划单列市国税局、地税局已于6月15日合并且统一挂牌。

资料图：6月15日，新组建的国家税务总局北京市税务局正式挂牌成立。中新社记者 贾天勇 摄

国家税务总局局长王军前往山东省开展国税地税征管体制改革工作调研，并与山东省副省长于国安共同为国家税务总局德州市税务局揭牌。王军表示，在省级、市级新税务机构相继挂牌后，改革将呈现出多层级叠加、多事项叠加、多主体叠加的局面。各级税务部门要更实更细地做好各项改革工作，保证国家税收安全，持续优化营商环境，不断提升纳税人的获得感和满意度。

国家税务总局提供的消息说，改革期间，全国税务部门将遵循“机构改革，服务先行”的理念，深入推进办税服务厅和12366纳税服务整合，在实现“一厅通办”“一键咨询”“一网办理”等一系列为民便民利民成果的基础上，持续为纳税人提供更加优质、高效、便利的服务，切实减轻纳税人办税负担，降低纳税人办税成本，回应纳税人关切。（完）

责任编辑：霍宇昂