中国对美关税反制措施已于6日12:01正式实施

新华社北京7月6日电 根据海关总署关税征管有关负责人的表态，中国对美部分进口商品加征关税措施已于北京时间6日12：01开始正式实施。

海关总署关税征管有关负责人5日在回答媒体关于中国对美关税反制措施实施时间时表示，根据国务院关税税则委员会2018年第5号公告，对原产于美国的部分进口商品加征关税措施将在美方的加征关税措施生效后即行实施。

根据美国海关和边境保护局消息，美国于当地时间7月6日00：01（北京时间6日12：01）起对第一批清单上818个类别、价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税。作为反击，中国也于同日对同等规模的美国产品加征25%的进口关税。

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