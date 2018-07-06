外交部谈美错误做法:任何事情单方面施压都是徒劳

原标题：外交部：中方对美部分产品加征关税的措施已立即生效

美国7月6日开始对340亿美元中国产品加征25%的关税。对此，中国外交部发言人陆慷6日表示，在美方对中方片面施加的不公平关税措施生效后，中方对部分产品加征关税的措施已经立即生效。

陆慷在当天举行的外交部例行新闻发布会上表示，美方的错误做法公然违反世界贸易组织规则，将打击全球贸易秩序，引发全球市场动荡，阻碍全球经济复苏，世界范围内更多跨国企业、中小企业和消费者都将被殃及，美国自身企业和公众也越来越意识到自身将深受其害。事实上，在一段时间以来，美国政府采取的一系列单边主义行径和贸易投资保护主义措施已经在世界范围内引起广泛担忧，招致了不少国家的反制和报复。

这名中国高级外交官表示，中方始终反对单边主义行径，反对贸易投资保护主义，并一直在尽最大努力推动有关方面客观认识全球化进程、理性处理贸易关系中出现的分歧，“但这需要有关方面相向而行。”

“任何事情单方面施压都是徒劳的，任何人对此不要抱有幻想。”陆慷表示，在中国自身正当利益受到不公平对待的情况下，中方理所当然做出必要反击。此外，中方将及时向世界贸易组织通报有关情况，我们也有决心和世界各国一道共同维护自由贸易和多边贸易体制。

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