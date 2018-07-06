原标题：气象专家：游船倾覆发生时普吉周边有较大对流云团
来源：央视新闻客户端
当地时间昨天（5日）下午5点45分左右，泰国南部普吉府两艘共载有127名中国游客的游船在返航普吉岛途中，突遇特大暴风雨，分别在珊瑚岛和梅通岛发生倾覆。
从游客的视频中我们看到，昨天事发时事故海域风高浪急，那么普吉海域昨天的具体天气情况是怎样的？
中央气象台首席预报员 张涛：从我们掌握的资料来看，从昨天下午5点钟左右，普吉周边有比较大的对流云团，发展比较旺盛。这样的对流云团一般会带来暴雨天气。
目前泰国正值雨季 风雨天气多发
中央气象台首席预报员 张涛：从气候背景的角度上来说，泰国的普吉一年只有两季，就是干季和雨季。从每年的五月份印度季风爆发之后，普吉岛这个位置就处在印度季风的控制里面进入了雨季，不断有对流云团自西向东影响普吉岛。总的来说，在雨季里，普吉岛就是多风多雨天气的。
这种风雨它都是阵性的，因为又是在海上，对于比较小的游船应该说还是有比较大的影响的。一般说来，当海上风力达到一定级别，当地都会有一些控制，一般来说是到了七级左右，惯例会禁止通航，但是可能各地情况也不太一样。
旅游关注当地预警 合理安排行程
中央气象台首席预报员 张涛：现在暑期，这个季节整个东南亚基本上都处在季风控制的雨季里，多风多雨。游客要时刻关注当地气象局发布的天气预报、预警信息，安排自己的行程。
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