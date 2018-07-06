航站楼可放下水立方 北京新机场内部究竟长啥样？

原标题：航站楼里可放下一个水立方？！北京新机场内部究竟长啥样？

民航局今天（6日）宣布，

北京新机场已经进入全面装修和设施安装阶段。

预计明年6月30日竣工验收，

9月30日投入运营。

目前，北京新机场的航站楼已经封顶封围，

从空中看，

它就像是一只展翅欲飞的钢铁凤凰，

而它的内部竟然可以放下一个水立方？！

戳视频，央视记者带你一探究竟

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北京新机场位于北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区的交界处。按直线距离计算，距离天安门46公里，距离首都国际机场67公里，距离天津滨海机场85公里，距离廊坊市中心只有26公里。

北京新机场航站楼的外型被形容为凤凰展翅，看上去也像是五指张开。这样的设计不仅可以设置更多的进机位，而且也使航站楼中心到最远端登机口步行距离不超过600米，步行时间不到8分钟。

北京新机场航站楼是目前世界上唯一一座“双进双出”的航站楼，即有两个到达层和两个出发层，目的是为了解决机场出发、到达集中，落客难等问题。

航站楼中央核心区的屋顶是不规则自由曲面、空间网架钢结构，面积18万平方米，用钢量4万多吨，相当于鸟巢的用钢量。航站楼由8根拔地而起的C型柱托起整个屋盖，柱子围成的最大空间可以放下一个水立方。

北京新机场建成后，南航，东航将作为主基地航空公司，整体搬迁到新机场。另外，天合联盟的20家航空公司也都将整体搬入新机场。

责任编辑：霍宇昂