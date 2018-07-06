时间线梳理 中美贸易摩擦是如何步步升级的(图)

原标题：图说国是|中美贸易摩擦是如何步步升级的

博弈。

6日，美国开始对340亿美元中国产品加征25%的关税。而中国外交部也亮出态度：中方将理所当然作出必要反击。

中美贸易摩擦究竟是如何步步升级的？国是直通车整理出中美过招最全时间线。

国是直通车 侯雨彤 制图

中美贸易战时间线梳理

3月8日，美国总统特朗普签署命令，决定将对进口钢铁和铝产品全面征税，税率分别为25%和10%。

3月22日，美国总统特朗普宣布计划对中国600亿美元的商品征收关税，并表示将限制中国企业对美投资并购。

3月23日，中国商务部宣布将对进口自美国的30亿美元的商品征收关税。

3月23日，美国在世贸组织争端解决机制项下向中方提出磋商请求。

4月1日午夜，中国宣布对自美进口的128项产品加征15%或25%关税。这意味着针对美国此前对进口钢铁和铝产品加征关税的回击正式落地。

4月3日，美国正式提出要对中国500亿美元的商品征收关税。

4月4日，中国提出要对美国进口的大豆、汽车、化学用品、飞机等106项价值500亿美元的商品征收关税，税率为25%。

4月5日，美国总统特朗普宣布，考虑对中国额外的1000亿美元商品征收关税。

4月5日，中国在世贸组织争端解决机制项下向美方提出磋商请求，正式启动争端解决程序。

5月15日-5月17日，美国贸易代表办公室举行针对中国的301关税清单公众听证会。

5月17日-5月18日，国务院副总理刘鹤赴华盛顿讨论关税事宜。

5月19日， 中美在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明，称将在能源、农产品、高科技产品、金融等领域加强贸易合作。

5月29日，美国重提要对中国500亿美元商品征收25%的关税。

6月2日至4日，美国商务部长罗斯率团访华进行贸易磋商。

6月15日，美国公布500亿美元商品关税清单。

6月16日，中国国务院关税税则委员会发布公告决定，对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税。

6月30日前，美国将公布对来自中国投资的进一步限制。

7月6日，美国将于当地时间7月6日00：01（北京时间6日12：01）起对第一批清单上818个类别、价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税。

7月6日，中国对美部分进口商品加征关税措施已于北京时间6日12：01开始正式实施。

责任编辑：霍宇昂