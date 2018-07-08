中方潜水员发现普吉事故失踪者双脚 尚有15人失踪

原标题：最新！中方潜水员发现普吉翻船事故失踪者的一双脚！幸存者讲述生死一分钟……

最新消息

据海外网消息，泰国政府民众联络厅7月7日17时发布最新消息，普吉游船倾覆事故已造成41人遇难，尚有15人失踪。

幸存者讲述生死一分钟

记者7月6日晚上8点多抵达泰国普吉，在普吉行政医院见到了来自海宁的黄孝丰，他是海宁海派家具有限公司的员工，他说，当天出海的时候是阴天。

海宁获救游客 黄孝丰：早上是阴天，好像没下雨，到我们回来，4点钟之前，天气都还好，4点多一点点，天气整个就变化了。

海面突然狂风大作，游船在大海上像一片树叶，摇摆不定，一个巨浪过来，突然就翻了，当时黄孝丰他们都在船舱内部。

海宁获救游客 黄孝丰：前面那个人（船员）一直叫我们呆在（船舱）里面，不用动，呆在里面，后来让我们往外跑的时候，就一分钟的时间，可能本身叫我们往外跑的时候，船尾那里已经45度倾斜了，我出去一分钟都不到的，水已经进来，我已经喝到水了，然后我拼命地往上顶，所以可能一分钟都不到，水已经进来了，具体整艘船多少时间我也记不得了，非常快。

好在身上穿了救生衣，没有沉下去，黄孝丰拼了命往上游。

海宁获救游客 黄孝丰：反正水进来的时候，我就拼命地往上顶，旁边那位兄弟，他可能找什么东西，他也是拼命往上顶，玻璃可能本身也碎了一点，自己可能在用手推开它，所以手全部刮伤了，从里面拼命地往上浮，找到了皮划艇，不知道怎么上去了。

但是有很多游客，就没那么幸运了，即使他们也穿了救生衣。

海宁获救游客 黄孝丰：里面很多也是穿着救生衣，但是出不来，里面的玻璃和门已经堵住了，已经出不来了，所以最早一批（遇难者）是在船舱里发现的。

黄孝丰自己也不知道在水面上漂了多久后获救，迷迷糊糊之间，他一直在感恩，因为他很庆幸，老婆和孩子虽然和他一起来了泰国，但是却并没有上这条船。

海宁获救游客 黄孝丰：我比较庆幸的是，我老婆跟孩子，刚好那天不舒服，没上船，刚好逃过一劫，我们总共有41个人，有3个没有登船，有一个我们单位的秘书，也是那天临时身体不舒服，到了码头还回去了，我太太跟儿子是一直在酒店，没有到码头，因为不舒服。

中方潜水员

发现失踪者遗体

△钱江晚报记者现场采访

钱江晚报记者了解到，当地时间7月7日18：05分，来自广州打捞局的潜水员陈海珊、黄国荣借助泰方设备下潜。

前二十分钟里，他们细致搜索着这艘沉船的每一个角落，钱江晚报记者从显示器看到，潜水员一边摸索一遍前进，等从倾侧的船身一路摸索到船身另一侧与底泥交联的地方，船上工作人员在监视器中突然发现一双失踪者的脚，马上通知水下的队员进行搜索。

两名潜水员随即展开工作，先用绳子将这名遇难者脚部捆扎完毕，由于遇难者遗体被压在船身下，他们并未能直接将遗体运上水面。

普吉政府

医疗费由泰国政府负全责

北京时间7月7日14：45，普吉政府组织新闻发布会称，搜索范围会进一步扩大，预计今天完成沉船及周边区域搜救工作。

记者在新闻发布会获悉，来自中国的17名救援专家组已经和泰方13艘救援船只汇合，展开搜救工作。

今天早些时候，泰国华欣皇家号搜救船发现5具遇难者遗体，其中2名男童，2名男性，1名女性，身份有待核实中。目前失联游客总数为18名。从当前情况来分析，他们生还可能性较低，且可能不在船舱内。7月6日搜救到的一名幸存者，被发现于距离事发海域2-3km处，已经被送往医院急救，目前生命迹象稳定。

昨日，泰国军方和政府组织的救援队会全力以赴搜救事发沉船内仓等部位，并进一步扩大搜集范围。预计今天完成两处沉船及周边区域搜救个工作，由于水下暗流湍急，救援在安全的前提下稳步进行。今天若船舱工作结束仍没有发现生还者，那么可能他们生存可能性为0，可能遗体会在明天或晚些时候漂浮到海面，泰方将继续搜救和做好打捞工作。根据当前风向和洋流判断，救援范围将进一步缩小，预计明天可能会有进一步结果。

记者在发布会上提问，医疗费用谁来出？普吉府尹（省长）表示，医疗费用由泰国政府负全责。当地政府已经在机场、医院为受伤游客以及遇难者家属开通服务通道。另外，记者获悉，当地政府并未以政府名义组织募捐活动。

泰国海警发言人

水下搜索今将结束

会扩大水面搜索

7月7日下午，泰国海警发言人在新闻发布会上表示，5日在普吉岛附近沉船的失联者生还的可能性很小。今天水下搜救会结束，水面搜救还会扩大范围。

责任编辑：霍宇昂