泰沉船事故遇难者家属：心碎 我能听见女儿在呼救

原标题：心碎！泰沉船事故遇难者家属：我能听见女儿在呼救

泰国普吉岛翻船事故已致42人遇难，图为现场救援画面。

海外网7月8日电 当地时间7月5日18时45分左右，两艘共载有100余人的船在泰国普吉岛附近海域翻覆，截至目前，遇难者人数已上升至42人。据外媒报道，陆续有中国遇难者家属抵达当地，并向泰国当局“讨说法”。

图为赶赴当地的遇难者家属。（图片来源：路透社）

美联社报道称，有中国遇难者家属提供了一则事发当时的视频，画面中可以看到船只倾斜，通过窗户能看到汹涌的海浪。一名乘客在船只的过道上翻滚，还能听到有人在尖叫。不过，报道并未提供任何视频资料。

一位来自重庆的女商人陈伟（音译，下同）透露，事发当时，她47岁的姐姐陈德琼（音译，下同）将这则短视频发至家里的微信群，当时船体还没有翻覆，画面中显示巨大的海浪，并且乘客们并没有身着救生衣。陈伟表示：“这场灾难是人为失误造成的，原本可以避免。”

据报道，陈德琼还曾给家人发信息称：“船摇晃的厉害，我感到头晕。”她紧接着又说：“我想赶紧上岸”，并强调她和12岁的儿子都觉得不舒服。

遇难者家属邢勇（图片来源：美联社）

据了解，7月1日，陈德琼带着12岁的儿子和21岁的女儿赴泰国游玩，不料发生事故。其女儿的遗体于6日被找到，陈德琼的遗体也随后被找到，但小儿子至今还下落不明。7日，陈伟与姐夫邢勇搭乘航班连夜从中国（音译，下同）飞往普吉岛，过在吉隆坡机场过境时，邢勇情绪激动地向媒体称：“我可以听见女儿呼救的声音。”

陈伟表示，该艘船只所属公司忽视了恶劣的天气警告，也未能采取措施保障乘客的安全。她也表示，从姐姐传回的短视频里，能看到船舱内玻璃窗的密封的，“应该有锁，可以让乘客们在紧急情况下逃出去。”陈伟还称，“尽管海浪汹涌，船还是出行了。”

“我只想为我的家人寻求正义，这不是天灾是人祸，是各方面的漏洞才酿成悲剧。”陈伟补充道，这场旅行本来是为了庆祝她的侄女（姐姐的大女儿）大学毕业，侄子（姐姐的儿子）即将升入高中，“一个美好的家就这样没了，像一场梦。”

当地时间7月5日，两艘共载有100多人的船在泰国普吉岛翻覆。泰国普吉府府尹诺拉帕7日晚间称，随着两支中国救援队的加入，搜救速度加快，当日已从“凤凰号”沉船内打捞出8具遗体，使这次游船翻沉事故的总遇难人数升至42人，目前还有15人失踪。

对此，中国外交部表示，目前，泰国普吉府尹已赶赴现场指挥救援，泰国海军、水警、旅游警察等部门派出多艘救援船只和直升机持续联合搜救，泰国陆海空均投入救援。中方对泰方积极搜寻和救治伤员表示感谢，希望泰方继续全力搜救失踪人员，并做好伤员救治、家属安抚及有关善后等工作。（编译/海外网 李萌）

责任编辑：霍宇昂