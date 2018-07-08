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环保督察组：黑龙江龙头企业环境违法违规严重

环保督察组：黑龙江龙头企业环境违法违规严重
2018年07月08日 09:37 澎湃新闻
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　　原标题：黑龙江省畜禽养殖污染监管无力，龙头企业环境违法违规严重

　　中央第三环保督察组进驻黑龙江省开展督察“回头看”，并统筹实施农业农村污染治理专项督察。督察发现，近年来，黑龙江省畜禽养殖业发展迅速，但相应的监管机制不到位，环境污染和风险突出。

　　一、肇东市龙头企业污染严重

　　江西正邦集团是一家以养猪为主的大型农牧企业。近年来，根据黑龙江省大力发展畜牧产业的政策，在肇东、青冈、巴彦、富裕等县市启动了百万头生猪产业化项目。根据群众举报，6月10日，督察组对该企业在肇东市建设的两家年产10万头的生猪养殖场进行了检查。

　　一是养殖场环境脏乱差。现场检查发现，大量猪粪在场地内随意堆存，周边沟渠臭气熏天，蝇虫成群。两家养殖场污水处理设施均处于停运状态，高浓度废水通过管道直接输送到污水暂存池内，但9个暂存池有5个防渗膜已多处破损，废水渗入地下。

正邦集团养殖场污水处理设施处于停运状态正邦集团养殖场污水处理设施处于停运状态
正邦集团养殖场大量高浓度废水排入污水暂存池正邦集团养殖场大量高浓度废水排入污水暂存池
正邦集团两家养殖场内粪污遍地正邦集团两家养殖场内粪污遍地

　　二是污染防治设施失效。按照环评要求，养殖场采用水泡粪工艺，每天产生粪便约30吨，尿液加冲洗水380吨，粪尿通过污水厂处理后达标排放；每天产生固体废弃物约3.8吨，外运周边农户作为有机肥使用。但长期以来，企业污染防治措施名存实亡。2018年5月，肇东市环保局对该企业检查时发现，污水处理厂从2018年2月起擅自停止运行；污水暂存池防渗膜破损严重，并向周边草原偷排大量高浓度废水，废水化学需氧量浓度高达3700mg/L。当地虽对企业进行了处罚，但直至督察进驻时，企业超标排污仍然进行。

　　二、望奎县示范项目成为摆设

　　绥化市望奎县是全国生猪调出大县，畜牧业产值占据农业产值的“半壁江山”。为解决日益突出的畜禽粪污问题，2013年5月，黑龙江省有关部门要求当地配套建设畜禽粪污处理中心项目。下沉督察期间，督察组对望奎县畜禽粪污处理中心进行了现场检查。

　　一是畜禽粪污处理中心被弃置。督察发现，粪污处理中心厂区内近8米高的沼气发生器没有一丝畜禽粪便的影子，沼液沼渣储存车间亦是空空如也，显然已停运多时。据调阅资料，该处理中心仅在2014年9月进行过试生产，随后以当地冬季气温过低为由，从2015年8月起停运至今。

　　二是畜禽粪污严重污染环境。距离畜禽粪污处理中心不足500米处，数百吨猪粪堆满了路边狭长的土沟，混杂着猪尿的灰黑色污水连绵50余米，苍蝇遍地、恶臭四散，对当地生态环境造成了十分恶劣的影响。

粪污横流，但不远处就是停运的粪污处理中心 粪污横流，但不远处就是停运的粪污处理中心
望奎县部分区域灰黑色粪污废水令人作呕望奎县部分区域灰黑色粪污废水令人作呕

　　三是农村环境整治示范项目成为摆设。为了粪污处理中心项目建设，中央农村环境保护专项资金投入450万元，省级农村环境保护专项资金投入140万元，县级配套310万元。如今，粪污处理中心落满灰尘，近千万元财政专项资金“打了水漂”。

　　三、哈尔滨有关区县监管不力

　　这次“回头看”进驻伊始，督察组就接到群众举报电话，反映养殖污染问题严重。

　　督察组对有关情况进行抽查，发现巴彦县兴隆镇宝成养殖有限公司存在严重污染问题。该公司于2011年建成，年存栏生猪近千头，未建设任何污染防治设施，场区大量粪污直接渗坑排放，养殖场内臭气熏天，环境十分恶劣。

巴彦县兴隆镇宝成养殖公司臭气熏天、粪污渗坑排放巴彦县兴隆镇宝成养殖公司臭气熏天、粪污渗坑排放

　　督察认为，近年来，“南猪北养”渐成趋势，国内大型畜牧业企业相继布局东北地区。但黑龙江省部分地区执法监管缺位，导致畜禽粪便随意堆存、污水随意排放等现象大量存在，人民群众意见极大。对此，督察组要求黑龙江省有关地区应未雨绸缪，建立健全长效监管机制，切实加大执法监管力度，确保畜禽养殖业能够健康、可持续发展。

 

责任编辑：霍宇昂

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