环保督察组：黑龙江龙头企业环境违法违规严重

原标题：黑龙江省畜禽养殖污染监管无力，龙头企业环境违法违规严重

中央第三环保督察组进驻黑龙江省开展督察“回头看”，并统筹实施农业农村污染治理专项督察。督察发现，近年来，黑龙江省畜禽养殖业发展迅速，但相应的监管机制不到位，环境污染和风险突出。

一、肇东市龙头企业污染严重

江西正邦集团是一家以养猪为主的大型农牧企业。近年来，根据黑龙江省大力发展畜牧产业的政策，在肇东、青冈、巴彦、富裕等县市启动了百万头生猪产业化项目。根据群众举报，6月10日，督察组对该企业在肇东市建设的两家年产10万头的生猪养殖场进行了检查。

一是养殖场环境脏乱差。现场检查发现，大量猪粪在场地内随意堆存，周边沟渠臭气熏天，蝇虫成群。两家养殖场污水处理设施均处于停运状态，高浓度废水通过管道直接输送到污水暂存池内，但9个暂存池有5个防渗膜已多处破损，废水渗入地下。

正邦集团养殖场污水处理设施处于停运状态

正邦集团养殖场大量高浓度废水排入污水暂存池

正邦集团两家养殖场内粪污遍地

二是污染防治设施失效。按照环评要求，养殖场采用水泡粪工艺，每天产生粪便约30吨，尿液加冲洗水380吨，粪尿通过污水厂处理后达标排放；每天产生固体废弃物约3.8吨，外运周边农户作为有机肥使用。但长期以来，企业污染防治措施名存实亡。2018年5月，肇东市环保局对该企业检查时发现，污水处理厂从2018年2月起擅自停止运行；污水暂存池防渗膜破损严重，并向周边草原偷排大量高浓度废水，废水化学需氧量浓度高达3700mg/L。当地虽对企业进行了处罚，但直至督察进驻时，企业超标排污仍然进行。

二、望奎县示范项目成为摆设

绥化市望奎县是全国生猪调出大县，畜牧业产值占据农业产值的“半壁江山”。为解决日益突出的畜禽粪污问题，2013年5月，黑龙江省有关部门要求当地配套建设畜禽粪污处理中心项目。下沉督察期间，督察组对望奎县畜禽粪污处理中心进行了现场检查。

一是畜禽粪污处理中心被弃置。督察发现，粪污处理中心厂区内近8米高的沼气发生器没有一丝畜禽粪便的影子，沼液沼渣储存车间亦是空空如也，显然已停运多时。据调阅资料，该处理中心仅在2014年9月进行过试生产，随后以当地冬季气温过低为由，从2015年8月起停运至今。

二是畜禽粪污严重污染环境。距离畜禽粪污处理中心不足500米处，数百吨猪粪堆满了路边狭长的土沟，混杂着猪尿的灰黑色污水连绵50余米，苍蝇遍地、恶臭四散，对当地生态环境造成了十分恶劣的影响。

粪污横流，但不远处就是停运的粪污处理中心

望奎县部分区域灰黑色粪污废水令人作呕

三是农村环境整治示范项目成为摆设。为了粪污处理中心项目建设，中央农村环境保护专项资金投入450万元，省级农村环境保护专项资金投入140万元，县级配套310万元。如今，粪污处理中心落满灰尘，近千万元财政专项资金“打了水漂”。

三、哈尔滨有关区县监管不力

这次“回头看”进驻伊始，督察组就接到群众举报电话，反映养殖污染问题严重。

督察组对有关情况进行抽查，发现巴彦县兴隆镇宝成养殖有限公司存在严重污染问题。该公司于2011年建成，年存栏生猪近千头，未建设任何污染防治设施，场区大量粪污直接渗坑排放，养殖场内臭气熏天，环境十分恶劣。

巴彦县兴隆镇宝成养殖公司臭气熏天、粪污渗坑排放

督察认为，近年来，“南猪北养”渐成趋势，国内大型畜牧业企业相继布局东北地区。但黑龙江省部分地区执法监管缺位，导致畜禽粪便随意堆存、污水随意排放等现象大量存在，人民群众意见极大。对此，督察组要求黑龙江省有关地区应未雨绸缪，建立健全长效监管机制，切实加大执法监管力度，确保畜禽养殖业能够健康、可持续发展。

责任编辑：霍宇昂