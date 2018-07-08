南非一华人商铺遭抢 一名中国侨胞遭开枪射杀身亡

原标题：中国驻开普敦总领馆：南非一华人商铺遭抢，一中国侨胞遇害
新华社开普敦7月7日消息，中国驻开普敦总领馆7日证实，南非东开普省姆塔塔镇一华人商铺日前遭多名歹徒武装抢劫，店内一名福建籍侨胞遭枪击，送医后不幸身亡。
据了解，案件发生在当地时间6日晚6时许。这名侨胞正准备关店回家，四五名歹徒欲夺门实施抢劫，在阻拦过程中这名侨胞遭歹徒开枪射杀。
案发后，中国驻开普敦总领馆迅速了解并核实各方面情况，密切跟踪案情进展，督促当地警方尽快破案。
中国驻开普敦总领馆同时提醒广大侨胞务必提高警惕、加强防范，避免延时营业，遭遇恶性抢劫时尽量避免激怒劫匪，确保人身安全后及时报警或拨打领保求助电话。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 世界都静等“关键时刻”台湾省也发生...
- 【 军事 】 出鞘：委内瑞拉为何要成“第二个越南...
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 票房破6亿!《药神》为白血病患者捐38...
- 【 科技 】 微信错转他人8万后被拉黑 律师这样说
- 【 教育 】 录取通知书投递中 教育部教你6招辨真...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有