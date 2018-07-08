南非一华人商铺遭抢 一名中国侨胞遭开枪射杀身亡

原标题：中国驻开普敦总领馆：南非一华人商铺遭抢，一中国侨胞遇害

新华社开普敦7月7日消息，中国驻开普敦总领馆7日证实，南非东开普省姆塔塔镇一华人商铺日前遭多名歹徒武装抢劫，店内一名福建籍侨胞遭枪击，送医后不幸身亡。

据了解，案件发生在当地时间6日晚6时许。这名侨胞正准备关店回家，四五名歹徒欲夺门实施抢劫，在阻拦过程中这名侨胞遭歹徒开枪射杀。

案发后，中国驻开普敦总领馆迅速了解并核实各方面情况，密切跟踪案情进展，督促当地警方尽快破案。

中国驻开普敦总领馆同时提醒广大侨胞务必提高警惕、加强防范，避免延时营业，遭遇恶性抢劫时尽量避免激怒劫匪，确保人身安全后及时报警或拨打领保求助电话。

责任编辑：霍宇昂