中国商业航天领域首款中型火箭发布:朱雀二号(图)

原标题：中国商业航天领域首款中型火箭发布，运载能力有望达到世界第三

去年年底，Space X发射的“猎鹰重型”火箭划破天际，犹如一声清脆的发令枪响，揭开了商业火箭这条赛道上的竞逐序幕。事实上，在这条赛道上，不乏诸多来自中国的身影：今年5月17日，由“零壹空间”自主研制的中国首枚民营商业火箭OS-X型“重庆两江之星”号成功升空，而与其处于同一梯队的蓝箭空间科技有限公司亦紧随其后。7月5日晚，蓝箭航天正式宣布，由该公司自主研发的中型液氧甲烷运载火箭“朱雀二号”计划于2020年首飞，并宣称该款火箭的运载能力将达到世界第三，全国第一。

当晚，在其举办的“液氧甲烷火箭产品战略发布会”发布会上，蓝箭航天宣称，朱雀二号火箭为国内在研运力最大的民营运载火箭，未来，其拓展型火箭运力将有望超越Space X的猎鹰九号。蓝箭航天CEO张昌武在发布会上表示，朱雀二号液体运载火箭将是中国民营商业火箭领域第一款中型火箭，对标世界民营火箭公司研发的产品，朱雀二号的运载能力将达到世界第三，全国第一。

蓝箭航天CTO康永来在发布会上介绍称，朱雀二号基本型为两级液体运载火箭，直径3.35米，全长48.8米，总重216吨，起飞总推力268吨，500公里高度太阳同步轨道运力2吨，200公里近地轨道运力4吨，可以将两辆大型SUV轿车同时送入太空。

朱雀二号（资料图）

记者在发布会现场还了解到，今年9月，蓝箭航天就将发射其首枚入轨火箭“蓝箭一号”，并将把一颗卫星送上近地轨道。如果此次发射成功，蓝箭将成为我国商业火箭领域首家把卫星送上近地轨道的民营企业。

目前，在我国商业火箭赛道上的玩家主要分成两个梯队，其中蓝箭、零壹空间以及星际荣耀位于第一梯队，而位于第二梯队则包括星途探索、九州云箭、灵动飞天、深蓝航天、翎客航天等公司。对于国内近几年来蓬勃兴起的商业火箭市场，科技媒体36氪评论道：“中国民营商业火箭经过3年多发展，或迎来解冻期。”这片市场逐渐进入人们视野的背后，到底有着怎样的背景？商业火箭能够解决怎样的痛点，又有着怎样的应用场景，它的潜在市场又是怎样的呢？

“现在小卫星找不到火箭，”蓝箭航天动力研发部项目总指挥葛明和谈及眼下痛点，对《环球时报》记者说道。他告诉记者，国家队的火箭一年最多发射30多次，但是排着队的火箭有50次要发射，“咱们国家队的火箭连完成国家任务都费劲，四大发射场根本就忙不过来，根本就没有余力去为商业市场服务。”

葛明和说，这时候，民营火箭自然就特别合适。“我们不用去追求特别高、特别难的技术，那些东西交给国家队去做，我们就做一个能用的，同时又经济适用的火箭来发射商业卫星就可以了。”他说，经过蓝箭技术团队的测算，未来在“通导遥（通讯、导航、遥感）”领域，商业卫星的用途会比较多。“如果民营的火箭能够把地球通往太空的路打开，相信会有很大的想象空间。”

在此次战略发布会上亮相的朱雀二号火箭除了主打运载能力强以外，还有一个亮点在于其使用的发动机为液氧甲烷火箭发动机。与零壹空间选择自主研制固体火箭发动机不同，蓝箭在燃料上选择的是液氧甲烷，而这也代表了位于我国商业火箭第一梯队的两家企业，在战略路线上的不同方向。

“液氧甲烷火箭发动机和固体火箭发动机之间的差别，就像打火机和火柴之间的差别一样，”在对比两种燃料的区别时，葛明和形象地打了一个比方，他说，从技术层面说，固体发动机由于其固体燃料的特性，燃烧性能要低一些，并且推力上不太可控，“就像火柴划着以后，我们就不太可能去控制火柴的燃烧速度了。”正由于发动机燃料特性的先天不足，其成本控制不下来，在运载商业上会比较困难。而从商业角度考虑，甲烷很便宜，燃烧的很干净，发动机再次重复使用，维护会很方便，最适合用于商业用途。

葛明和告诉记者，Space X目前主打的梅林发动机的燃料是煤油，但是该公司的新一代发动机使用的燃料就是甲烷。“从这个角度来看，我们与Space X位于同一水平上。”

发布会上，中国航天基金会理事长吴志坚对以蓝箭为代表的民营航天企业给予了充分肯定。“蓝箭公司的这次发布会，在中国航天发展史上同样具有标志性的意义，因为它证明了我们民营企业在航天领域的发动机、火箭、卫星制造方面具备了完整的成体系的研制生产能力！”

吴志坚说，建设航天强国宏伟目标的实现要靠我们传统的航天力量，也要靠像蓝箭这样有实力有活力有创造力的民营企业的产品。“商业航天的发展，为我们的民营企业、社会力量加入到航天领域中来，提供了广阔的舞台。”

责任编辑：霍宇昂