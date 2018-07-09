台风玛莉亚渐行渐近 东海台湾海峡将狂浪到狂涛区

原标题：警报！台风“玛莉亚”渐行渐近 东海、台湾海峡将出现狂浪到狂涛区

受今年第8号超强台风“玛莉亚”的影响，预计7月10日下午到12日白天：浙江和福建沿海天文潮较高，风暴增水大，预计最大风暴增水为220厘米左右；福建闽江口沿海将出现达到当地橙色警戒潮位的高潮位；浙江温州沿海的潮位站将出现达到当地黄色警戒潮位的高潮位。

本次风暴潮的最高预警级别为橙色。

受今年第8号超强台风“玛莉亚”的影响，预计7月10日下午至12日白天：东海、台湾海峡、台湾以东洋面将出现最大7到12米的狂浪到狂涛区；浙江南部、福建北部沿岸海域将出现4到6米的巨浪到狂浪。本次海浪预警的最高级别预计为红色。（央视记者 李洁 郑天皓）

责任编辑：霍宇昂