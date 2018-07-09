美派两艘伯克级穿越台湾海峡别有深意:或增加频率

原标题：军事专家：美军或增加舰艇穿越台湾海峡的频率

DDG65本福尔德号

DDG-89马斯廷号

[环球网军事7月9日报道 环球时报特约记者 李 强 环球时报记者 郭媛丹]美军日前派出两艘驱逐舰穿越台湾海峡的行动引起外界广泛关注。这两艘舰艇隶属于母港位于日本横须贺的美海军第七舰队，同属“伯克”级，是目前美国海军装备数量最多的驱逐舰。此次美舰穿越台海，兵力的选择可谓精心设置，既向大陆表明“我来了”，又试图避免过度刺激大陆。但大陆军事专家认为，未来美海军有可能增加穿越台湾海峡的频率和兵力。

派两艘“伯克”级有深意

据美国海军学会网站8日报道，美国海军DDG-65“本福德”号和DDG-89“马斯汀”号驱逐舰于当地时间星期六进入中国大陆与台湾之间的海峡。

美国太平洋舰队发言人查理·布朗上周六称，两艘美国海军舰艇于7月7日至8日例行性穿越台湾海峡的国际水域。“美国海军船只通过台湾海峡在南海和东海之间转移，并且许多年来都在这样做。”报道称，布朗不愿确认过境的任何其他细节。不过，台湾“国防部”在向当地媒体发表的声明中表示，对美舰穿越海峡全程掌控。

美国海军学会网站称，“本福德”号和“马斯汀”号此次穿越台湾海峡，是自2017年7月以来美海军舰艇首次穿越台湾海峡。去年7月，以日本横须贺为基地的“麦凯恩”号驱逐舰（DDG-56）通过台海。而美国航母最后一次穿过台湾海峡是2007年，由“小鹰”号航母（CV-63）完成的。

一位不愿透露姓名的大陆军事专家8日对《环球时报》记者表示，从目前来看，美方在派遣舰艇穿越台海时并非毫无顾虑，两艘“伯克”级驱逐舰的选择是深思熟虑的结果，这样兵力不多，既可以表达出“我来了，我敢来”，又试图避免过度刺激大陆。

大陆军事专家宋忠平8日对《环球时报》记者表示，“伯克”级驱逐舰本身续航能力和战斗力都比较强，尤其是防空和反导能力比较强。但他认为，“伯克”级对于第三世界国家中一些小国会造成影响，对于解放军而言，却不具备还手能力。

两艘战舰都是有“故事”的船

此次执行穿越任务的两艘驱逐舰同属“伯克”级，这是目前美国海军装备数量最多的水面舰艇。《环球时报》记者查阅资料后发现，其中“马斯汀”号驱逐舰属于“伯克”级的第39艘，2003年7月服役，2006年7月部署到第七舰队司令部所在地横须贺海军基地。它目前属于第15驱逐舰中队。

今年3月23日，“马斯汀”号驱逐舰在南中国海进行了“航行自由”行动，进入美济礁12海里。中国国防部发言人当时表示，美国“马斯汀”号导弹驱逐舰“擅自进入中国南海有关岛礁邻近海域”。中国军舰迅即行动，依法依规对美舰进行识别查证，并予以警告驱离。

而“本福德”号驱逐舰是“伯克”级驱逐舰的第15艘，于1996年3月30日服役，加入太平洋舰队。2011年“本福德”号进行了中期大修，对部分装设备进行了升级，耗资3200万美元。2013年，该舰再次进行升级，包括安装“宙斯盾”基线9C系统和5.0版弹道导弹防御系统，同时具备了“协同作战能力”。去年11月18日，“本福德”号在距离神奈川县三浦半岛约10公里的相模湾海面与一艘日本拖轮发生碰撞，事故中无人受伤。据日媒报道，当日午间，“本福德”号正在训练，军舰的绳索与拖轮的螺旋桨发生缠绕，军舰与失去动力的拖轮相撞，不过“本福德”号舰体擦伤，仍可自力航行。

未来挑衅强度可能增加

有分析认为，尽管美方强调其军舰在“国际水域”航行，具有航行自由。但鉴于目前台海的关系，美舰从海峡通过，事实上是对大陆展现出挑衅姿态。6月，英国路透社就曾报道称，五角大楼正努力恢复台湾海峡定期军舰过境，以此作为支持台湾的信号。

宋忠平表示，在未来穿越台湾海峡的行动中，不能完全排除美国派出航母和两栖攻击舰的可能性，但更大可能还是派出美海军目前的“伯克”级驱逐舰和“提康德罗加”级巡洋舰。宋忠平认为，美军如果后续再派出军舰通行台湾海峡，不管是什么类型的舰艇，都是一种挑衅行为。按照美国最新的国防授权法案很有可能会增强到台湾海峡巡航的力度。此外，美国也有可能会加强和台军的军事交流，甚至会让美国军舰进驻包括高雄在内的军事基地。

上述匿名大陆军事专家认为，从目前美方政策来看，未来一段时间美军可能增加舰艇穿越台湾海峡的频率和单次穿越的兵力。对此，中国首先要严密监控。专家表示，无论美舰艇是在靠大陆一侧航行，还是在靠台湾一侧航行，解放军都具有手段进行监控跟踪。另一方面，解放军海军也可以考虑以此为契机改变海峡现状，当美舰在“海峡中线”以东航行时，派舰越过“中线”进行伴随航行。

责任编辑：霍宇昂