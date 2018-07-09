原标题：西双版纳州勐海县坠落陨石定名：顽辉橄榄球粒陨石

今天，云南省国土资源厅派出专家组对西双版纳州勐海县陨石坠落现场开展了野外调查，并将收集到的陨石标本送自然资源部昆明矿产资源监督检测中心进行物化检测鉴定，已获得初步检测结果。结果如下：

今年6月1日晚21时30分左右，西双版纳州勐海县勐遮镇上空一个巨大火球从北偏西方向（330度左右）划过夜空，并在曼伦村一带爆灭陨落，后经专家证实是一次陨石坠落事件。陨石经与空气摩擦燃烧爆裂解体成数百块散落在长12公里、宽1-2公里、面积20-25平方公里的狭长地带。陨石坠落范围涵盖勐遮镇的曼根、曼伦、曼燕三个行政村十余个自然村。当地村民在坠落区域的农地中已捡拾到数十块大小不等的陨石碎块，其中最大一块重1280克。

经自然资源部昆明矿产资源监督检测中心初步检测，陨石有皮壳包裹，皮壳呈黑色，厚约0.5mm，外表粗糙，见熔蚀“气印”，局部见龟壳状裂纹，裂纹白色；陨石新鲜断面呈褐色夹灰白色，见黑色细脉体充填裂纹。陨石比重3.4 。陨石主要矿物成分为橄榄石、顽火辉石，其次为斜长石，少部分磁黄铁矿、铁、铁-镍、陨硫铁组成。皮壳由网状陨硫铁和橄榄石、辉石组成，贯穿陨石的黑色脉体由微小球粒状、海绵状陨硫铁和橄榄石、辉石共同组成。陨石具有碎裂结构、微球粒结构、网状结构。陨石应定名为：顽辉橄榄球粒陨石。

检测结果表明，勐海陨石是来自天外流星体的普通石陨石（球粒陨石），具有一定科学研究价值。与散落在地球上的众多石陨石大同小异。相比较而言，勐海陨石块体较小，燃爆之后结构受到较大破坏，仅作为一般陨石保存。（央视记者 陈政）

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