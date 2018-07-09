长征二号丙火箭成功发射巴基斯坦遥感卫星

今天（7月9日）11时56分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙火箭，以“一箭双星”的形式成功将两颗巴基斯坦遥感卫星送入预定轨道。这也是长二丙火箭在1999年完成 “铱星”发射服务后，时隔19年重返国际商业发射服务市场。

巴基斯坦遥感双星主要将应用于巴基斯坦国土资源调查、评价、动态监测与管理、资源利用、环境灾害监测、农业调查与城市建设等业务领域。

中国第一型金牌火箭

有人认为发射次数多就是“金牌火箭”，有人认为可靠性高就是“金牌火箭”。按照国际惯例，一枚火箭发射成功率超过95%以上，就可以称之为“金牌火箭”，这就意味着20次发射中只允许有1次失利。而长二丙火箭在1998年，就已经达到了这个成功率，被当时中国航天工业总公司授予“优质长征二号丙运载火箭金牌”。

据长二丙火箭副总指挥郭武介绍，长二丙火箭是目前唯一一个发射低轨道、中轨道的火箭，也是第一个“征战”过太原、酒泉、西昌3 个发射场的火箭，它以质量可靠、适应能力强著称。它的个头是众多火箭兄弟中偏小的，但却是“ 金牌火箭”中的“老大哥”。从2003年12月到2004年11月不到1年的时间里，长二丙火箭以两种技术状态，分赴3个卫星发射场，成功进行5次发射，将6颗不同卫星送入太空。

长二丙火箭主要承担了我国返回式科学与技术试验卫星、探测一号、探测二号、海洋一号、环境一号和美国“铱”系列通信卫星等发射任务。

国际商业发射的先驱

1987年8月5日，长二丙火箭成功发射搭载法国马特拉微重力试验装置的返回式卫星一号，中国航天开始了国际间合作，也是向国际市场迈出的第一步。1997至1999年，长征二号丙火箭以一箭双星形式，成功发射了2颗模拟星及12颗美国“铱”卫星。

自1999年起，美国开始限制用中国火箭发射含美国零部件的卫星，极大地影响了我国国际商业航天发射服务，长二丙火箭也因此在国际市场上沉寂多年。据长二丙火箭副总设计师徐勤介绍，随着我国遥感卫星技术的不断发展，2016年5月，我国与巴基斯坦签订了巴基斯坦遥感双星项目合同，我国以整星出口为契机，在该项目上使用我国自主研制的遥感卫星，推动了长二丙火箭重返国际市场。

长二丙火箭副总指挥郭武说“发射前，型号队伍与巴基斯坦方进行了多次沟通协调，分步、分批分解任务要求，提供周到细致的服务，受到巴方的一致好评。”

针对这次任务，长二丙火箭增加了一级固体上面级，提升了运载能力。肖耘说，这也是火箭与上面级组合状态第一次在酒泉卫星发射中心执行任务，因此，型号队伍对发射场的地面设施进行了重新施工。此外，星箭联合操作部分，由于长二丙火箭与上面级上一次“搭档”已是6年前，针对电气产品、元器件的新要求，型号队伍进行了重新设计生产。（央视记者 李厦 王伟童 周雅露）

责任编辑：霍宇昂