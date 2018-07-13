原标题：有力回击美国政府的不实指控，商务部可以这样做！

就在几个小时前，针对美国政府给出的对中国发动贸易战的一系列理由，我商务部也出台了一个详细的声明，逐条批驳了美方的观点。

但在这些我方的反驳中，有一条反驳却令耿直哥格外在意……

这条商务部的反驳，针对的是美方一边宣称他们“一直在耐心做中方做工作”，一边则指控我方“置之不理”“不积极应对”的说法。

（图为美国大使馆发布的对中国在谈判上“没诚意”的指控）

商务部给出的反驳是：美方的指控并不符合事实，真实的情况是中国仅在今年2月至6月先后与美国代表团进行了四次高级别磋商，还于5月19日发布过《中美联合声明》。

“但美方出于国内政治需要，反复无常、出尔反尔，竟公然背弃双方共识，坚持与中方打一场贸易战……”，商务部在声明中斥责到。

（图为商务部的反驳：美方出尔反尔，还贼喊捉贼）

这条反驳也令耿直哥格外在意。因为商务部所提及的这些情况美国媒体早就充分曝光和披露过，可以成为我们反击美方不实指控的有力证据。

其中，令耿直哥印象尤其深刻的是今年5月初由美国财政部长姆努钦带队来北京谈判的那次。因为这次谈判期间，美国代表团内部爆发了一场极为严重的内讧，并很快吸引了几乎全美国媒体的关注。

耿直哥还清楚地记得当时美国媒体对这场美国代表团内讧的报道和描述：那是美国财长姆努钦单独会见了我方谈判代表后，与他的同僚、白宫资深贸易顾问纳瓦罗发生在一场“脏话横飞”骂战。

根据美国媒体的报道，这场冲突是纳瓦罗挑起的，因为他对姆努钦温和的谈判态度，以及把他这样的“鹰派”排除在谈判外的做法很不满。于是，纳瓦罗毫不顾忌自己身为政府官员的形象，在中美举行谈判的办公楼前直接与姆努钦对骂起来……

美国《纽约时报》媒体还补充说，这俩人之后在返回美国的飞机上也是完全分开坐的，而且彼此很长一段时间里也一直没话说。

当时，包括CNN在内的多家美国媒体也纷纷报道中评论说，这充分证明了特朗普的贸易团队内部极为混乱，缺乏政策的连贯性。有美国媒体还担心让这么一个混乱的贸易团队去和中国谈判，会导致中方根本不清楚美国到底想要什么，甚至会出现灾难性的后果……

不过，与中方的贸易谈判中，美方代表团这种“前后不一”早就不是什么稀罕事了，而且不仅其团队内部存在明显的意见分歧，甚至与中方进行谈判的美方代表，都不一定能代表美国总统特朗普的意思。这方面美国媒体也都有很充分的披露。

比如美国《纽约时报》曾报道说，在中国与美方经过谈判于5月19日发布了《中美联合声明》，同意缩减贸易逆差，大量购买美国的商品和服务后，美国财政部长姆努钦也公开表示中美贸易战以及相关的关税措施已经暂停。当时，美国商务部长罗斯还准备前往中国进一步落实谈判成果。

“可短短2周后，特朗普就不仅亲自宣布对华贸易战还要继续打，而且他还要同时对加拿大、墨西哥与欧盟也要发动贸易战了……”

有美国媒体就质问说：如果谈了半天最后美方谁说的不算数，那你让中国人怎么想？

所以，我们不妨把这些美国媒体的报道也都展示出来。有了这些详细充实的报道做证据，外界才会更加清楚地认识到我们对美方“反复无常、出尔反尔，公然背弃双方共识”的驳斥，不是随意撒气，而是有理有据的。

责任编辑：霍宇昂