原标题：中国商务部突然发的这篇声明，传递了一个核心信息！

来源：牛弹琴

7月12日，中国商务部突然发了一篇声明，洋洋洒洒2000多字，分六个方面展开叙述。同时，还配发了英文版。

中英文同时推出，正好是华盛顿时间美国凌晨，这显然是一个精心准备的动作。在牛弹琴（bullpiano）看来，传递了一个核心信息：我们也不情绪性骂战，我们就来跟美国说说理，让大家看看，到底是谁在蛮不讲理。

这显然极具针对性。

在国际上，美国口口声声，自己对中国商品征税有法理依据，中国反击是毫无道理；在国内，也确实有一些人很疑惑，咱们把美国骂得狗血喷头，但我们真占理吗？

有关部门显然也看到了这种舆情，那索性就准备一篇长文章，掰开来好好说道说道。

一些提法其实很有针对性，简单撷取部分段落：

1、美方的政策逻辑正确吗？

肯定不正确。用商务部的话说：

美方出于国内政治需要和打压中国发展的目的，编造了一整套歪曲中美经贸关系真相的政策逻辑。

请注意，国内政治需要，打压中国发展，进而编造了一整套歪曲逻辑……

2、美方说巨额逆差，根源是中国。

错！商务部的答复很简单：

美方对华存在巨额贸易逆差，主要原因不在中国，而在于美国国内储蓄率过低以及美元发挥着国际主要储备货币的职能，更重要的是，美方出于冷战思维，对自身享有比较优势的高科技产品出口实施人为限制。

很简单，这是你美国的错，怪中国完全是睁眼说瞎话。

3、“中国制造2025”等产业政策违反国际惯例。

错！商务部回应：

在市场经济条件下，中国政府实施这些政策主要是指导性、引领性的，并且对所有外资企业都是开放的。具有讽刺意义的是，美国在制造业和农业等领域倒是存在大量的政府补贴。

我们对所有外资是开放的，相反，美国你看看你的制造业和农业，有大量政府补贴。只许州官放火，还指责别人点了灯。

4、美方声称“一直耐心地”对中方做工作，而中方置之不理。即谈判破裂，主要怪中国。

错！商务部做了比较详细的解释：

事实上，中方始终高度重视双方存在的经贸分歧……一直在以最大诚意和耐心推动双方通过对话协商解决分歧。仅今年2月至6月，中方就与美方进行了四轮高级别经贸磋商，并于5月19日发表《中美联合声明》，就加强双方经贸合作、不打贸易战达成重要共识，但美方出于国内政治需要，反复无常、出尔反尔，竟公然背弃双方共识，坚持与中方打一场贸易战。中方为避免经贸摩擦升级尽了最大的努力，事情发展到今天这一步，责任完全在美方。

确实，谈了很多轮，连美国财长姆努钦都表示，双方同意不打贸易战了，但突然风云突变，特朗普就决定开打了。现在美国还说自己“一直耐心地”，特朗普你二师兄的钉耙功，真是学得青出于蓝啊。

5、美国说自己发起贸易战有法律依据。

错！商务部声明这样说：

美国301调查既在国内法项下违反其总统向国会作出的行政声明，又在国际法项下违反其在1988年欧盟诉美世贸争端案中作出的承诺。美国的征税措施公然违反世贸组织最惠国待遇基本原则和约束关税义务，是典型的单边主义、贸易保护主义、贸易霸凌主义，是对国际法基本精神和原则的公然践踏。

不说不知道，一说吓一跳。美国不仅违反国内法，还违反国际承诺。也怪不得特朗普要退群退群再退群了。退一万步说，如果认为中国没道理，美国有道理，那中美在世贸组织争端解决机制见啊。但美国又不愿意，各种从中作梗，甚至不让世贸组织有足够的法官，这就太下三滥了。

这篇声明的中的例子，还有许多，不一一列举了。

最后简单说三点：

第一，美国发动贸易战，确实不是解决贸易赤字那么简单。中国商务部也说得很明白了：美国国内政治需要、打压中国发展。这也是世界老大对付老二的一贯做法，这还不是中国耐心谈判就能解决的。其实，哪怕中国愿意做出重大让步，估计美国都不会轻易收兵。对这一点，我们一定要清醒。

第二，中国斗争策略也在改变，开始给美国人上课了。最近这几天，中国官媒发表了一系列揭批美国的文章，但美国政客脸皮厚，这些檄文真未必伤得了他们。那中国就开始讲理，我们就中英文好好给美国上上课，也让世界听听，美国人霸道到了什么地步。怼遍全世界，还说自己“很耐心”，真是国际笑话。当然，怎么让中方的声音传遍世界，中国媒体任务重啊。

第三，斗争越来越精彩了，这真是一盘大棋。在中美贸易战不断升级的同时，我们也看到，美国突然同意解除对中兴的封杀了，中德联合声明反对一切形式的保护主义，美国特斯拉公司突然要在上海开超级工厂了……合纵连横、刀光剑影，好戏连台、高潮迭起，这真是一盘大棋，考验着决策者的智慧、谋略和魄力。

斗争还在继续。面对不按套路出牌的美国，中国也在不断变招。这是一场苦战，丝毫大意不得！

责任编辑：霍宇昂