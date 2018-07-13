人民日报望海楼：荒谬的药方治不了美国的病

《 人民日报海外版 》（ 2018年07月13日 第 01 版）

近日，美方突然公布了拟对价值2000亿美元从中国进口商品加征关税清单，使贸易战加速升级。这是一种显然会伤害中美双边贸易，并将危害世界经济的挑衅行为，我们不禁要问：美方采取如此蛮横举措，道理何在？

几位美国高官近日倒也在不断重复一套说辞，声称美国在对华贸易中受到了“不公平待遇”：中国通过“强制技术转让”手段，“盗窃”了美国技术，由此获得“不公平优势”。这套说辞来自今年早些时候发布的“对华301调查报告”，这份报告成了美方制定针对中国航空航天、信息技术、机器人和机械等领域产品加征关税清单的理由，而之后的2000亿美元清单理由则是中国采取反击措施。

美方这套理由及依此而生的举动是否站得住脚呢？对于“对华301调查报告”，就连美国自己的智库——彼得森国际经济研究所都忍不住站出来驳斥。该所发布研究报告指出，在知识产权方面，美国恰恰从中国获得了巨大的利益：近十年来，中国付给外国企业的技术许可费用增长了4倍，2017年达到近300亿美元，美国是其中最大获益者，收益增速也最快，2017年增幅达14%。中国公布数据显示，2017年，中国对外支付的知识产权使用费达到286亿美元，比2001年加入世贸组织时增长了15倍之多。

实际上，美国“对华301调查报告”混淆了微观层面的技术转移与宏观层面的技术扩散。在微观层面，外资企业对中国企业的技术转让主要是“技术使用有偿许可”，外资企业的技术所有权不但没有受到影响，反而获得了收益。这种契约是商业谈判形成的互利互惠合作，是典型的市场行为，政府无需干预。中外企业的技术合作和其他经贸合作完全是基于自愿原则实施的契约行为，多年来双方企业都从中获得了巨大利益。这也正是美国每年从中国获取大量知识产权收益的主要来源。

而在宏观层面，技术扩散是一种普遍规律，像“阿拉伯数字”扩散到全世界、电力技术普及到每个国家都是技术扩散现象。把“对华301调查报告”的逻辑用在美国自己身上的话，1886年德国人卡尔·本茨发明了世界上第一辆汽车，7年后美国人杜里埃造出了美国第一辆汽车，难道说美国“盗窃”了德国的汽车技术？

荒谬的逻辑不会带来合理的行为。主动挑起贸易战能给美国带来经济好处吗？当今是全球价值链时代，大多数产品都产自贯穿多个国家的价值链。如果把全球价值链比作一张电网，把消费比喻为灯泡，把生产环节比喻为开关（电门），就会发现，不同国家的灯泡和电门数量各不相同。美国灯泡最多，但电门较少，消费的多，生产的少。美国挑起贸易战相当于想关掉别国一些电门，但他没想到自家电门也会被别人关。美国电门总数少，一旦贸易战成为持久战，必败无疑。

美国挑起贸易战从理由到举动都站不住脚。之所以在世界面前显得“不按常理出牌”，实际上是因为理性的大国都不会拿出这样荒谬的理由和举措。

美国还有高官声称，美国经济正在“以最好的状态迎来贸易战”，论据是高涨的美国股市和超低的失业率。果真如此吗？当前，美股标普500指数水平超过金融危机前最高水平2倍，销售数据仅涨了不到50%，衡量美股泡沫程度的关键指标“周期调整市盈率”则为32.33，已超过金融危机爆发点时的26.2，说明泡沫巨大。同时，美国失业率虽低，但衡量有多少人处在工作状态的劳动参与率也连创新低，说明低失业率其实来自于大量的人干脆放弃找工作了。

贸易战，美国表面上咄咄逼人，实际上“阴虚火旺”。其国内结构性问题不解决，咋对外撒泼都不能治根。

（作者为中国人民大学重阳金融研究院首席研究员）

责任编辑：霍宇昂