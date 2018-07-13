资深机长：抽烟不是新闻 误关空调让同行笑掉大牙

原标题：资深机长：飞行员抽烟不是新闻，“误关空调”让同行笑掉大牙

来源：长江日报

长江日报融媒体7月13日讯（记者陈智）7月13日，民航局在新闻发布会上回应7月10日国航CA106航班紧急下降事件，经初步调查，事件由该机组副驾驶人员抽电子烟时误关空调所致。

该事件引发网友质疑：暂不论“误操作按钮”一事，要求旅客全程禁烟，而驾驶舱里的飞行员为何可以吸烟？长江日报记者连线了一位有30多年飞行经验、不愿透露姓名的王机长。

飞行员抽烟时有发生，还能带大杯茶水

在王机长看来，此次事件中这位“机组副驾驶人员”误关空调的行为让同行“笑掉大牙”。“想关循环风扇结果关了相邻的空调组件，这会导致客舱缺氧，是很危险的。归根到底，还是这位飞行员操作不熟练。”

关于这位副驾驶的吸烟行为，他说，乘客在飞机上吸烟是我国民航总局明令禁止的，平时搭乘飞机时都能在明显位置看到“禁止吸烟”标识。

“然而，机组人员安检通道和普通乘客安检通道不同，对携带物品的要求也不同。实事求是地说，机组人员抽烟现象时有发生。”王机长介绍，机组人员的香烟、打火机、电子烟等都可以通过安检带上飞机。

除了吸烟，机组成员还能带大杯茶水。王机长说：“大家都知道，民航总局对于旅客携带的液态物品有限制。但机组成员常常可携带大杯茶水上飞机。”

他还告诉长江日报记者：“我自己没有抽烟习惯，但不少同事都抽烟。对于那些烟瘾大的飞行员来说，连续飞行状态下，不抽烟是一种煎熬。”

然而，长江日报记者查询到，2018年5月7日，民航局下发的《飞行运行作风》咨询通告中，明确要求“飞行机组在所有运行阶段禁止吸烟”。

在动车上不能抽电子烟，喷香水都可能触发烟火报警器

在飞机上抽烟有这些规定，那么在动车上呢？

动车禁烟早已成为共识，抽烟会触发烟火报警器，甚至造成列车紧急停车。

2018年6月26日，在郑州东开往安阳东的高铁上，一女士喷了高浓度的香水，高铁自动“停了”，导致列车延误3分钟，这3分钟导致后续列车陆续晚点。事后，郑州动车段特意提醒大家“在乘坐高铁列车时维护运行安全不要使用香水、花露水、防晒喷雾等用品，更不要抽烟”。

在动车上能抽电子烟吗？乘务人员能在动车上抽烟吗？

“不能。烟感探测器遍布整个动车，无论在列车的哪个部位产生烟火，都会触发烟火报警。所以，无论是乘务人员还是旅客，在动车上都不能吸香烟，电子烟也是一样。”武汉动车段武汉动车运用车间客服检修班工长杨磊回答了长江日报记者的疑问，烟感探测器也是他和同事们日常检修的重要部件。

杨磊说，动车检修人员在测试烟感探测器时，会用烟火发生器发出模拟烟火来测试烟感报警器是否正常。动车组内的烟感报警器会监测列车内空气中烟雾粒子的浓度，若客室内有烟雾粒子，光源将被这些粒子折射，折射光被光电二极管接收。“折射光越强烟雾浓度越大，当浓度达到一定程度时，烟感报警器将报警，并将报警信息传输至动车组中央装置。”

责任编辑：霍宇昂