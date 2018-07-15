新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

彭某利用双微攻击常德市委主要领导?当地警方回应

彭某利用双微攻击常德市委主要领导?当地警方回应
2018年07月15日 23:07 政府网站
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　关于犯罪嫌疑人彭文节利用微信、微博

　　攻击常德市委主要领导有关情况的说明

2018年7月15日，常德市委网信办监测到犯罪嫌疑人彭文节利用微信、微博攻击市委主要领导、混淆视听的相关贴文，现将有关情况说明如下：

　　犯罪嫌疑人彭文节系湖南恒年置业投资有限公司法人代表，常德市江南城市发展有限公司股东。2018年5月，彭文节因涉嫌重大经济犯罪被常德市公安机关立案侦查，目前已被刑事拘留，在逃国外。

　　在常德市江南城区棚改期间，犯罪嫌疑人彭文节利用非法手段，“空手套白狼“，攫取巨额国有资产，损害其他股东利益，造成国有资产流失。由于市委决策正确、及时，有效降低了国有资产流失风险。

　　望广大群众勿信谣传谣，发现该人线索立即举报，公安机关将严格依法办案，同时敦促犯罪嫌疑人彭文节尽快投案自首。

　　常德市公安局

　　2018年7月15日

　　来源：常德发布

责任编辑：霍宇昂

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区