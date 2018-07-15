彭某利用双微攻击常德市委主要领导?当地警方回应

关于犯罪嫌疑人彭文节利用微信、微博
攻击常德市委主要领导有关情况的说明
2018年7月15日，常德市委网信办监测到犯罪嫌疑人彭文节利用微信、微博攻击市委主要领导、混淆视听的相关贴文，现将有关情况说明如下：
犯罪嫌疑人彭文节系湖南恒年置业投资有限公司法人代表，常德市江南城市发展有限公司股东。2018年5月，彭文节因涉嫌重大经济犯罪被常德市公安机关立案侦查，目前已被刑事拘留，在逃国外。
在常德市江南城区棚改期间，犯罪嫌疑人彭文节利用非法手段，“空手套白狼“，攫取巨额国有资产，损害其他股东利益，造成国有资产流失。由于市委决策正确、及时，有效降低了国有资产流失风险。
望广大群众勿信谣传谣，发现该人线索立即举报，公安机关将严格依法办案，同时敦促犯罪嫌疑人彭文节尽快投案自首。
常德市公安局
2018年7月15日
来源：常德发布
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