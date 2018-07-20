应对贸易争端 中国专家：别把鸡蛋都放一个篮子里

原标题：观点 | 应对贸易争端，专家为中国支招：别把鸡蛋都放在一个篮子里

香港《南华早报》网站7月19日发表文章称，一位政府前高级官员和一些行业分析人士称，中国与美国针锋相对的贸易争端为中国提供了一个理想的机会，可以推动与其他国家的自由贸易协定。

▲香港《南华早报》报道截图

商务部前副部长魏建国说：“中国应该加快（自由贸易协定）谈判，以对抗美国的压力。”

他说：“现在也是就区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）举行更多会谈的良机，以巩固中国在这个多边贸易安排中的影响力。”

魏建国说，与美国的争端表明，中国需要同时在商品和服务部门进行“高水平的”自由贸易谈判。魏建国曾参与最终于2008年达成的中国同新西兰之间的自由贸易协定的谈判。

文章称，在周一于北京结束的中国-欧盟峰会上，双方承诺将更加紧密地合作，以捍卫全球贸易体系，加快有关投资协定的谈判和改革世界贸易组织的讨论。

包括新西兰在内，中国已经签署16个涉及24个国家和地区的自由贸易协定。今年生效的与格鲁吉亚的自贸协定是中国与欧亚地区国家签署的首个类似协定。

▲中国已经签署16个涉及24个国家和地区的自由贸易协定。（路透社）

文章指出，目前中国正在与包括新加坡在内的13个国家商谈升级自贸协定，并与包括加拿大在内的另外10个国家就可能达成的协定进行研究。

中国商务部早些时候说，希望在RCEP方面取得“实质性进展”。RCEP涉及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度以及东盟10国，这一谈判始于2012年底。

据英国经济学人智库亚洲问题首席经济学家冯秀（音）说，有这么多国家参与其中，每个国家都有自己的观点和要求，就这一区域贸易协定达成共识并非易事，可能还需要数年时间。

她说：“鉴于（近期的）贸易波动，现在参与该贸易协定的国家会有更大的动力来达成协定。”

文中提到，与此同时，日本首相安倍晋三将于今年晚些时候访问北京，贸易料将成为重要议程。

中国与全球化智库理事长王辉耀说，中国应该寻求扩大其贸易基础，以减少对美国的依赖。他说，随着中国与其邻国印度和日本的关系得到改善，中国与这些国家在贸易上的互动也会增强。

他说：“贸易多样化可以帮助中国降低对美国的依赖。中国不应该把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。”

责任编辑：霍宇昂