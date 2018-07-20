原标题：中国香港将解除核事故后对日本4县的蔬菜进口限制

[环球网报道 记者 屈腾飞]据日本共同社7月20日报道，日本农林水产省20日宣布，中国香港特区政府24日起将对福岛核事故后持续至今的日本产食品进口限制进行部分放宽，涉及茨城、栃木、群马、千叶4县的蔬菜等部分食品。这是核事故后香港首次放宽限制，4县将可向香港出口蔬菜等食品。

报道称，被放宽限制的是蔬菜、水果、牛奶、乳饮料和奶粉等产品，但日方仍需提交放射性物质检查证明文件。同样受限的福岛县产品则仍无法出口。

据农水省称，香港政府的出口条件中除了检查证明文件外，还要求提交出口商证明。

报道称，对日本而言，香港是最大的农林水产品出口对象地区。此次放宽限制后，日本对港出口有望进一步增长。

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