女接待办主任搞权色钱色交易 被指“放纵糜烂”

原标题：女接待办主任搞权色钱色交易，又一个不检点的！

来源：长安街知事

最近，广东中山一名女处级干部被开除党籍的通报，因极其严厉的措辞而引发广泛关注：搞权色交易、钱色交易，挖空心思篡改年龄，道德底线丧失殆尽……

而就在一个月前，中山另一名女干部在被双开时，不仅措辞严厉，而且篇幅很长，达到993字。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）梳理发现，无论是中山，还是浙江、吉林，在创新落马干部通报表述方式方面，都做了许多积极的尝试，不仅展现出违纪违法人员的问题，还对其他公务人员起到了警示作用。

有女干部被指“放纵糜烂”

官方公布的简历显示，最新通报的这名女干部叫邓洁，出生于1968年10月，湖南郴州人。工作之初先在深圳边防检查站当战士，短暂归乡后重返广东，中山商检局、出入境检验检疫局都留下了她的足迹。

2004年底，邓洁转赴市科协，3年后升为正处级的党组书记。2011年年中，她开始担任市委副秘书长，并兼任接待办主任，直至2016年底提前退休。彼时，她48岁。

今年4月27日，邓洁落马。3个月后，也就是7月18日，被开除党籍、取消退休待遇，并移送司法。

这份长达544字的通报显示，这名女干部不仅涉嫌贪污、受贿，还篡改、伪造个人档案资料，以及搞权色交易、钱色交易。

更值得关注的是，在评语部分，中山纪委监委以极其严厉的措辞直斥邓洁“政治上不明白、经济上不清白”。比如：为谋求职务晋升，挖空心思篡改年龄、伪造学历；修身不严、家风不正，道德底线丧失殆尽；利用一切机会和自身影响谋取个人私利……

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，邓洁并非近期首个遭中山纪委监委以严厉措辞通报的女官员。6月15日，博爱医院党委书记、院长王莹（副处级）的双开通报长达993字。

这名出生于1972年8月的女医生除了被指受贿，还与他人发生不正当性关系、对抗组织审查调查。

纪委监委对她的评语，篇幅更长、措辞更严，如：人前攀附领导、巴结奉迎不知耻，人后穷奢极侈、放纵糜烂不检点，在婚姻存续期与他人长期保持不正当性关系；将救死扶伤的医疗机构当成发家致富的生意场，披着医者仁心的外衣收着黑心回扣……

其实，以上两名女干部只是当地改变表述方式的一个例子。2017年以来，中山纪委（监委）的通报篇幅明显增长，用词也严厉了许多，从一个侧面体现出当地以驰而不息的精神铲除腐败的坚强决心，以及清晰地释放出“越往后执纪越严、处理越重”的明确信号。

通报、警示、宣传，一举三得

地方纪委监委的问题通报往往是千篇一律？有这样的想法，就大错特错了。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，近年来，各地普遍在积极进行各种尝试，既恰当地展现出违纪违法人员的问题，还可以对其他公务人员进行警示，同时宣传相关纪律条例、法律法规等。

如果说中山纪委监委是以措辞严厉为特点的话，那么浙江将落马者的忏悔加入通报、吉林在通报中附着照片，都有着令人称道的现实意义。

今年年初，宁波市人大常委会原副主任苏利冕、绍兴市委宣传部长何加顺被处分。令人眼前一亮的是，通报除公布违纪问题及简历之外，还增加了两人接受审查、调查期间写就的忏悔录内容。

苏利冕在忏悔录中写到，自己是一个原本即将退休的人，但走出办公大楼，却马上就跨入了监狱大门，而制造这个惨痛悲剧的，恰恰是自己。

显而易见，这种随通报一起公开的忏悔录，能够给更多党员干部以警示，使他们更加清醒地认识到越过纪律底线、闯过法律红线的后果有多严重。

此外，今年4月，吉林省纪委监委在发布官员被查消息时，罕见地附上了他们接受审查调查时的照片。

比如在发布四平市政府副秘书长张革被查的消息时，所附的是其身着便装的照片，背后正是纪检部门经过软装的墙壁。

当地表示：这个事情此前没有明确规定，我们就参照中央纪委的做法，做一些积极稳妥的尝试，看看效果如何。

虽然不久后，吉林省纪委监委网站的附照片尝试暂时中止，但仍体现出近年来各地纪检监察部门敢于尝试富于创新的开拓精神。

附：通报原文

日前，经中山市委批准，中山市纪委监委决定对中山市委原副秘书长、市委接待办原主任、市科协原党组书记邓洁（正处级）涉嫌严重违纪违法问题进行纪律审查和监察调查。

经查，邓洁违反政治纪律，对抗组织审查；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项，篡改、伪造个人档案资料；违反廉洁纪律，搞权色交易、钱色交易，多次收受他人红包礼金；利用职务上的便利，侵吞公款，涉嫌贪污犯罪；索取、收受他人财物，涉嫌受贿犯罪。

邓洁身为党员领导干部，理想信念丧失，宗旨意识淡漠，政治上不明白、经济上不清白。处心积虑，长期隐瞒个人有关事项，隐匿巨额违纪违法所得，订立攻守同盟，对抗组织审查。对党不忠诚，为谋求职务晋升，挖空心思篡改年龄，伪造学历，目无法规伪造证件。修身不严、家风不正，道德底线丧失殆尽，公然违背有关党纪党规。长期违反规定从事营利活动；利用一切机会和自身影响谋取个人私利；假公济私，利用职务便利侵吞公款，把市场经济商品交换原则带进权力行使过程中，且在党的十八大后仍不收敛、不收手。

根据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经市纪委常委会议、市监察委委务会议审议并报市委批准，决定给予邓洁开除党籍处分并取消退休待遇，收缴其违纪违法所得，将其涉嫌犯罪问题及所涉财物移送检察机关依法审查、提起公诉。

责任编辑：霍宇昂