中国与其他国家在贸易上陷入零和博弈?外交部回应

原标题：中国与其他国家陷入零和博弈？ 华春莹：大家心中有面镜子

“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在7月20日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，美国白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗称，当前中国与世界上其他国家在贸易问题上陷入了零和博弈，美国需要和其他国家共同合作应对。中方对此有何评论？

华春莹：近期美方官员发表了不少颠倒黑白的荒谬言论，我理解他们也许有安抚国内那些对美国发动贸易战表示不安和反对的人们的需要。但鉴于纳瓦罗先生在美国贸易政策中的重要地位，为防止其错误言论误导更多人，我还是有必要有针对性地回应几句：

首先，摒弃冷战思维、不搞唯我独尊、你输我赢的零和博弈，是中方ー直以来大力倡导和大声呼吁的。“推动构建人类命运共同体”已经先后写入《中国共产党章程》和《中华人民共和国宪法》。推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系、推动构建人类命运共同体，是中国外交追求的总目标。我们秉持义利相兼、以义为先的正确义利观和真实亲诚理念，与发展中国家团结合作，始终做发展中国家的可靠朋友和真诚伙伴，得到发展中国家的高度赞赏。

第二，得益于中国快速增长的经济和庞大的消费市场，很多美国公司在中国市场赚得盆满钵满。中国是苹果公司和通用汽车的最大消费市场。2017年，通用集团在全球亏损109.8亿元人民币的情况下，从其在华两家合资企业拿走133.3亿元利润。高通在华销售占其总营收的58%。一台苹果7手机售价最低为649美元，但属于中国的加工成本仅占不到1%。中国对美出口一套450美元的西服，中美获得的利润分别为5%和84%。不知道美方对这几个数字有什么解释？难道也想拿它们作为美方在中美经贸关系中吃亏、中国在同美国零和博弈的例子吗？

第三，对于美方在国际关系中的表现，美方官员是怎么说的、怎么做的，世界各国是怎么看的，大家心中有面镜子，都很清楚。当然美方有些人可能沉溺于自己臆想的世界中，一时还难以自拔。但是，美国自己高举大棒乱打人，却不允许别人还手自卫；自己关闭大门却要求别人无条件敞开大门；出于国内政治需要和一己之私，把本国利益凌驾于别国利益和国际规则之上，已经给世界上了非常生动和深刻的一课。我注意到很多美国公民和美国盟友直言不讳，美国已成为当今世界最大的不稳定和不确定因素，美国单边主义和保护主义行为是对当今国际规则和世界经济秩序的最大威胁。

还是那句话：知人者智，自知者明。再加一句：害莫大于乱。美国作为当今世界第一大国，美方有关政策和言行应有最起码的责任感，应该有利于世界的“治”而不是“乱”。

责任编辑：霍宇昂