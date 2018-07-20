马国强任武汉书记 曾大手笔整合共和国两代钢企

湖北日报讯（记者刘娜）7月20日下午，武汉召开全市领导干部会议，宣布中央决定：马国强同志任武汉市委书记。省委书记蒋超良出席会议并讲话。

马国强同志简历

马国强，男，回族，河北定州人，1963年11月出生。

现任十九届中央候补委员，湖北省委委员、常委、副书记。

1980.09—1984.09华中工学院经济管理工程系物资管理工程专业学习

1984.09—1986.08北京钢铁学院管理科学系管理工程专业研究生

1986.08—1991.09北京钢铁学院管理科学系财务与会计教研室教师

1991.09—1993.09公派赴德国阿亨大学进修经济管理

1993.09—1995.07北京科技大学财务处副处长、财务与会计教研室主任

1995.07—1997.03宝山钢铁（集团）公司计划财务部财会成本系统开发组组长

1997.03—1997.08宝山钢铁（集团）公司计划财务部资金处副处长

1997.08—1998.11宝山钢铁（集团）公司计划财务部副部长、资金处处长

1998.11—2000.01上海宝钢集团公司计划财务部副部长

2000.01—2001.03上海宝钢集团公司计划财务部部长

2001.03—2005.10上海宝钢集团公司副总经理（其间：2004.03—2005.01中央党校第20期一年制中青年干部培训班学习）

2005.10—2009.04宝钢集团有限公司副总经理、总会计师、党委常委

2009.04—2013.07宝钢集团有限公司党委常委兼宝山钢铁股份有限公司总经理

2013.07—2015.05武汉钢铁（集团）董事、总经理、党委常委

2015.05—2016.10武汉钢铁（集团）公司董事长、党委书记

2016.10—2018.03中国宝武钢铁集团有限公司董事长、党委书记。

2018.03—湖北省委副书记、十九届中央候补委员

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马国强：曾大手笔整合共和国两代钢企

据湖北日报微信（ID：hubeiribao181）今年3月26日报道：中共中央批准，马国强同志任湖北省委委员、常委、副书记。

1963年出生的马国强是河北人，本科毕业于华中工学院（现华中科技大学）经管学院物资管理专业，曾经在喻家山下度过4年大学时光。毕业后，他考上了北京钢铁学院（现北京科技大学）硕士研究生，主修管理工程，还曾留校任职一段时间。

大刀阔斧改革武钢

1995年，马国强加入宝钢。翻看他的履历，这位擅长资本运作和财务会计的高管，在宝钢集团工作长达18年，历任计划财务部资金处副处长、副部长兼资金管理处处长，宝钢集团副总经理、党委常委、总会计师，宝钢股份总经理等职，被称为“宝钢的财务管家”。

2013年7月，他调任武钢集团总经理，两年后任武钢董事长。“新官”上任后，马国强对武钢集团进行了大刀阔斧的改革。

2016年，《21世纪经济报道》介绍了武钢改革的相关情况。

当时，马国强介绍，“每天早上七点多钟，我们就要开晨会”，公司每周还会召开领导班子周例会等，以加强领导班子间的信息沟通。

此外，武钢股份还进行了多项改革，其中包括减员增效降低管理成本。马国强说，这种人员结构的优化，增强了公司的生产效率。

改善公司产品质量则是另一项举措。马国强指出，“此前，因为公司管理层在管理过程中不尽心不经心，导致公司的产品质量一直不太稳定，客户体验不太好，为此，公司加大对产品质量的管理。”

改革成效很快显现，2016年上半年武钢集团扭亏为盈，实现利润7.03亿元。

2017年3月，已任宝武钢铁集团董事长的马国强接受央视采访时，专门回忆了武钢人员安置问题：

“我们把人力资源分成了两部分，一部分仍然专注钢铁生产，靠它创造效益；另外一部分要走向社会、融入社会去挣得这份收入。”

操刀宝武重组

2016年两会期间，马国强在接受采访时曾表示，要解决企业产能过剩的问题就是要联合重组，所以兼并重组在解决过剩产能的过程中是必要的、必须的一个手段。因为只有企业通过兼并以后，才能在一个新的企业集团下面来统筹考虑区域的布局，然后产量的布置、安排，才能做到。

当年9月，经国务院批准，两大钢铁巨头宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”或“宝钢”）与武汉钢铁（集团）公司（以下简称“武钢集团”或“武钢”）重组成立宝武钢铁集团。

这堪称是中国钢铁行业颇具历史性的里程碑事件。

而这家总资产超过7000亿元、规模位列全球第二的钢铁“巨无霸”，到底由谁来执掌？这个问题备受外界关注。

一个月后，尘埃落定。2016年10月，党中央、国务院决定马国强任宝武钢铁集团董事长、党委书记。

2016年11月，据《财经》杂志报道，业内认为，马国强“善于从财务角度思考资产管理方面的问题，容易过渡到资本管理，更符合目前发展的方向”。当时，宝武钢铁集团也被国资委确定为国有资本投资公司的试点，马国强的专业财务背景颇受青睐。

此后，有媒体评价，马国强的任命，是在“宝武合并棋局”中的关键一步。

2017年5月31日，国务院国资委调研宝武集团武汉总部时表示：“宝武重组是国家供给侧改革的一个重要试点，党中央、国务院对此高度重视。宝武重组以来，企业通过自我加压、自我改革，取得了很好的效果，提前超额完成了压减任务，多次受到党中央和国务院的表扬。证明了国家的决策是英明的，宝武重组也将成为改革史上的一个经典案例。”

2017年，马国强受邀参加央视《对话》栏目，谈及了中国两大钢铁巨头合并时这样说道：

“宝钢和武钢走到一起，应该是两家企业几届领导都有的一个想法。但我没想到能推进得这么快、这么顺利，这得益于国家供给侧结构性改革这个大背景。”

马国强表示，重组也得益于国务院国资委等相关部委对联合重组给予的大力支持，也得益于两家企业广大干部职工的支持。

曾驳斥“中国钢铁大而不强”

在2017年举行的世界钢铁协会年会系列活动上，马国强获评“年度行业传播者奖”。这是中国钢铁企业领导首次获得该荣誉。

“年度行业传播者奖”由媒体代表投票产生，表彰本年度为传播钢铁业正面形象做出最多贡献的个人，以及其在全球钢铁业战略发展问题上所发表的真知灼见。

2017年1月，在接受《中国冶金报》采访时，马国强表示：

当前，中国钢铁行业面临着严重的产能过剩问题，并购是关键。并购可以减少和避免无序竞争，使钢铁行业更健康地发展。对于行业未来的发展，马国强建议，应大力推广建筑用钢，生产符合需求的定制产品。同时，通过降低成本，以满足下游产业的要求。

2017年6月28日，在大连夏季达沃斯论坛上，马国强在现场反驳了外界对中国钢铁行业“大而不强”的评价。

他表示要为中国钢铁业“说句公道话”，“中国去年（2016年）消费钢材7亿吨，只进口了1000万吨，而这1000万吨里面真正中国不能生产的大概也就三四百万吨。也就是中国目前，无论是航母也好、建筑也好、汽车也好，所需要的钢材，中国都能提供。”他认为，“竞争到今天，无论是产品质量，还是盈利能力，我们在全球都是第一的。”

责任编辑：霍宇昂