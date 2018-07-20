东莞重磅退休官员被查 曾任11年市委常委秘书长

原标题：东莞重磅官员被查，任11年市委常委、秘书长

继汕头原市长蔡宗泽被查后，广东再传反腐消息。

19日，据广东省纪委监委消息：东莞市政协原党组副书记、副主席何嘉琪涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，何嘉琪曾长期任职东莞，担任了11年东莞市委秘书长，其中有5年时间东莞市委书记是后来落马的刘志庚。2017年2月，何嘉琪在东莞市政协党组副书记、副主席任上退休。

何嘉琪出生于1958年2月，是东莞大岭山人。早期他曾在东莞团市委任职。1991年由东莞团市委书记调任东莞市大岭山镇党委副书记、镇长，后任镇党委书记，2000年10月，他同时出任东莞市人事局局长。前后他共主政大岭山镇近10年时间。

2001年6月，何嘉琪调任东莞市委秘书长，并在3个月后入列市委常委班子，晋升副厅级。

2004年，刘志庚由清远调任东莞任市委副书记、市长，两人开始共事。2006年，刘志庚转任东莞市委书记，而彼时何嘉琪依旧担任市委秘书长一职。担任秘书长期间，刘志庚参加的众多活动，都有何嘉琪陪同。

2011年11月，刘志庚出任广东省副省长，晋升副部级，3个月后，担任了11年市委秘书长的何嘉琪转任东莞市政协党组副书记、副主席。

去年2月，何嘉琪退休。但退休一年多后，他还是落马了。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，在何嘉琪退休一个月后，有人在网上实名举报其违法违纪贪污受贿。

去年5月，刘志庚因受贿已被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；受贿所得财物予以追缴，上缴国库。

在一个多月前，今年6月初，东莞市政府党组成员、东莞港管委会主任黄少峰在任上落马。

何嘉琪简历

何嘉琪，男，汉族，1958年2月生，东莞大岭山人，大学学历，1977年6月加入中国共产党，1979年12月参加工作。

1979年12月 历任共青团东莞县委组织部副部长、副书记、书记

1987年7月 任共青团东莞市委书记

1991年3月 任东莞市大岭山镇党委副书记、镇长

1993年12月 任东莞市大岭山镇党委书记

2000年10月 任东莞市人事局局长兼大岭山镇党委书记

2001年6月 任东莞市委秘书长

2001年9月 任东莞市委常委、市委秘书长

2012年1月 任东莞市政协党组副书记、副主席

2017年2月 退休

责任编辑：霍宇昂