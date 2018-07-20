新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

东莞重磅退休官员被查 曾任11年市委常委秘书长

东莞重磅退休官员被查 曾任11年市委常委秘书长
2018年07月20日 16:22 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：东莞重磅官员被查，任11年市委常委、秘书长

　　继汕头原市长蔡宗泽被查后，广东再传反腐消息。

　　19日，据广东省纪委监委消息：东莞市政协原党组副书记、副主席何嘉琪涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

　　“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，何嘉琪曾长期任职东莞，担任了11年东莞市委秘书长，其中有5年时间东莞市委书记是后来落马的刘志庚。2017年2月，何嘉琪在东莞市政协党组副书记、副主席任上退休。

　　何嘉琪出生于1958年2月，是东莞大岭山人。早期他曾在东莞团市委任职。1991年由东莞团市委书记调任东莞市大岭山镇党委副书记、镇长，后任镇党委书记，2000年10月，他同时出任东莞市人事局局长。前后他共主政大岭山镇近10年时间。

　　2001年6月，何嘉琪调任东莞市委秘书长，并在3个月后入列市委常委班子，晋升副厅级。

　　2004年，刘志庚由清远调任东莞任市委副书记、市长，两人开始共事。2006年，刘志庚转任东莞市委书记，而彼时何嘉琪依旧担任市委秘书长一职。担任秘书长期间，刘志庚参加的众多活动，都有何嘉琪陪同。

　　2011年11月，刘志庚出任广东省副省长，晋升副部级，3个月后，担任了11年市委秘书长的何嘉琪转任东莞市政协党组副书记、副主席。

　　去年2月，何嘉琪退休。但退休一年多后，他还是落马了。

　　“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，在何嘉琪退休一个月后，有人在网上实名举报其违法违纪贪污受贿。

　　去年5月，刘志庚因受贿已被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；受贿所得财物予以追缴，上缴国库。

　　在一个多月前，今年6月初，东莞市政府党组成员、东莞港管委会主任黄少峰在任上落马。

　　何嘉琪简历

　　何嘉琪，男，汉族，1958年2月生，东莞大岭山人，大学学历，1977年6月加入中国共产党，1979年12月参加工作。

　　1979年12月 历任共青团东莞县委组织部副部长、副书记、书记

　　1987年7月 任共青团东莞市委书记

　　1991年3月 任东莞市大岭山镇党委副书记、镇长

　　1993年12月 任东莞市大岭山镇党委书记

　　2000年10月 任东莞市人事局局长兼大岭山镇党委书记

　　2001年6月 任东莞市委秘书长

　　2001年9月 任东莞市委常委、市委秘书长

　　2012年1月 任东莞市政协党组副书记、副主席

　　2017年2月 退休

责任编辑：霍宇昂

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区