广东提住房公积金新规:多次变更婚姻关系不得提取

原标题：广东提取住房公积金新规：多次变更婚姻关系购房者不能提取

记者今天从广东省住房和城乡建设厅获悉，对同一人多次变更婚姻关系购房的行为，将不允许其申请提取住房公积金。广东还规定，转移个人住房公积金应通过全国异地转移接续平台，不得选择通过离职提取方式提取。同时，广东将个人住房公积金贷款信息纳入人民银行征信系统，建立缴存职工个人信用档案。对于违规提取住房公积金的缴存职工，要记载其失信记录，并将记录随资金转移接续而转移。

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