内蒙古包白铁路部分路段被冲毁 170余人列车过夜

原标题：内蒙古包白铁路部分路段被冲毁 170余人被困列车上过夜

受强降雨影响，7月19日上午9点左右，内蒙古包头至白云鄂博铁路线上发生多处水漫险情，部分地段路基被冲毁。从白云鄂博开往包头东的6854次列车，由于前后方向的线路都被冲毁，出于安全考虑，列车暂时停靠在西斗铺车站内，车上的170余名旅客和列车工作人员被困。

得知这一情况后，相关部门立即派遣救援车辆转移被困旅客和车上工作人员。但由于通往西斗铺车站的道路水毁严重，救援转移车辆无法靠近。于是，车站所在的西斗铺镇为旅客准备了食品和饮用水，并发动当地群众筹措了150余床被褥，就地安置旅客在车上过夜。同时，医疗部门随时待命，确保旅客安全。

今天（20日）早上7点半，铁路部门将旅客分为十组，由列车工作人员带领下，步行前往一公里外的救援车辆停靠点。将被困的170余名旅客和列车工作人员安全送往白云鄂博火车站。

目前，包头至白云鄂博铁路仍有部分路段损毁严重，抢修正在紧张进行。受此次暴雨和洪水的影响，中铁呼和浩特局管内的包头至白云鄂博铁路、锡林浩特至二连浩特铁路均遭受不同程度的破坏。为保证旅客列车安全，铁路部门决定将包头东至白云鄂博的6853/4次和K7903/4次列车停运，并停运7月20日和21日锡林浩特至二连浩特的K7927/8次列车。提醒有出行计划的旅客及时关注铁路部门的消息，以免耽误您的行程。

责任编辑：霍宇昂