原标题：（社会）安徽一正厅级国企领导被起诉 涉嫌受贿与滥用职权

新华社合肥7月20日电（记者鲍晓菁）记者20日从安徽省人民检察院获悉，7月13日，安徽省徽商集团有限公司原党委书记、董事长许家贵（正厅级）涉嫌受贿罪、国有公司人员滥用职权罪一案，由芜湖市人民检察院向芜湖市中级人民法院提起公诉。

芜湖市人民检察院指控，2007年1月至2014年10月，被告人许家贵利用其担任徽商集团有限公司党委书记、董事长的职务便利，在资金担保、公司管理、项目合作、职务提任等方面为有关单位及个人谋取利益，直接或通过其亲属非法收受他人现金、购物卡等财物，数额特别巨大；违规决策，为徽商集团有限公司所属有关子公司提供贷款担保，对所属子公司暴露的问题，未采取监管和风险防控措施，致使国家利益遭受特别重大损失，依法应当以受贿罪、国有公司人员滥用职权罪追究其刑事责任。（完）

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