侠客岛：刮骨疗伤 共青团的自我革命

原标题：[解局]刮骨疗伤，共青团的自我革命

昨天，高校学生会问题再一次引起大家关注，其实，大家应该看看昨天的团中央机关报，结合看，更有意思。

在昨天《中国青年报》的头版头条位置，刊登了一篇文章，标题掷地有声：《自我革命的郑重承诺》，内容就是团中央新近印发《关于提高政治站位改进工作作风的六条规定》，简称《六条规定》。

团中央机关报、头版头条、自我革命、六条规定……这篇文章不一般。细读之下，这《六条规定》用词之尖锐，态度之坚决，都令人印象深刻。

规定

这里先摘干货，大家感受下：

《关于提高政治站位改进工作作风的六条规定》：

1、坚决反对官本位思想，严禁自我设计、投机钻营，伸手向组织要职务、要待遇；严禁为谋求个人升迁拉关系、跑门路、打招呼。

2、坚决反对宗派主义，严禁组织和参加以团干部或团干部经历名义举行的各种聚会联谊活动；严禁搞小山头、小圈子、小团伙。

3、坚决反对脱离青年，严禁追逐名利，热衷于结交名人精英，漠视广大青年；严禁以“官”自居，抖威风、耍特权；严禁把联系青年当作秀，装样子、走过场。

4、坚决反对飘浮作风，严禁空喊口号、不干实事，讲假话、讲大话空话；严禁好大喜功，讲排场、比声势；严禁报假数字、造假政绩；严禁搞短期行为、做表面文章、堆“盆景”工程。

5、坚决反对以公谋私，严禁拿团内代表委员遴选、评奖评优名额分配、工作评比评价等权力作交易、谋私利；严禁借社会赞助为个人造势、为亲友谋利。

6、坚决反对庸懒散漫，严禁妄自菲薄、敷衍塞责，轻视工作价值，心浮气躁、眼高手低，不琢磨工作、老想着转岗；严禁挖坑算计，只谋人不谋事，世故圆滑、不讲原则；严禁不思进取、庸懒无为，怨天尤人、暮气沉沉。

这《六条规定》涵盖了政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。用《自我革命的郑重承诺》一文的说法，《六条规定》是“十八届团中央书记处作出的庄严的政治宣示”，“为全体团干部拉起了不可触碰的纪律红线”。

严厉

2015年下半年，中央第二巡视组对团中央进行了专项巡视，指出了共青团存在的“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”问题。而后，共青团各项改革逐步展开。

可以说，“四化”是共青团改革的核心问题意识，这次公布“六条规定”也无不从“四化”入手，解决团的作风问题。“坚决反对”和“严禁”的严厉措辞背后，是积累多年的问题，有些问题还带有明显的团系统或团干部特色。

比如，自我设计，一些团干部年轻心思活，就为自己的未来道路设计好了路线图，几年一转岗，几年一提拔，每个岗位都蜻蜓点水，混资历。这哪里是“墩墩苗”，明显是“揠苗助长”。自我设计意识强的结果，就是行动上投机钻营，谋人不谋事，心浮气躁、眼高手低，不琢磨工作、老想着转岗。

又比如，严禁组织和参加以团干部或团干部经历名义举行的各种聚会联谊活动，这个岛友们看到也会明白三分，搞团团伙伙可是严重违纪的事，殷鉴不远。

而脱离青年，追逐名利，喜好结交名人精英，漠视广大青年，更是明确提醒广大团干部，“贵族化”“娱乐化”要不得。团系统的“群众路线”就是广大青年，不是一小撮的名人精英。

坚决反对官本位思想，严禁以“官”自居，抖威风、耍特权，针对的就是“行政化”。这个以“官”自居，就是官僚主义。团干部虽然有行政级别，但本质上是青年工作者，是青年服务者。头脑里不要存“当官”的想法，要踏实干事，总书记说自己是“人民的勤务员”，团干部同样是“青年的勤务员”。

而作风漂浮、空喊口号、不干实事，讲假话、讲大话空话，本质上还是“机关化”养出的毛病，根子不扎在广大青年中间，不了解青年所思所想所需，工作自然是“无根之木”。

合辙

如果熟悉中共十八大以来的治党经验，就会发现这次团中央的“自我革命”，与党中央的治党思路是高度合辙的。

《自我革命的郑重承诺》一文特意强调了《六条规定》是“团十八届中央书记处第一次会议研究通过、团十八大后以团中央名义印发的第一份文件”。新一届团中央书记处组建后的第一件事就是抓作风建设，不得不让人联想到十八大后，党中央同样从作风问题入手，出台“八项规定”，严抓“四风”问题。

同时，跟十九大报告一样，团的十八大报告，同样单列一部分部署“全面从严治团”，新修改的团章新增“团的纪律”一章。

而最有意思的“自我革命”一词，同样来自习近平对中共的要求。《自我革命的郑重承诺》一文这样描述中共的“自我革命”：

党的十八大以来，对于党内存在的问题，从“四种危险”到“四风”再到“七个有之”，党中央和习近平总书记毫不掩饰和避讳，点得一次比一次犀利、一次比一次尖锐，充分体现了我们党通过伟大自我革命来祛除自身沉疴痼疾的决心和意志坚定不移，为我们树立了勇于自我革命的标杆与典范。

团中央的“自我革命”同样如此：

近年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，共青团坚持刀刃向内、勇于刮骨疗伤，团干部政治素养、工作作风方面的突出问题得到了一定程度纠正。同时，我们清醒认识到，团干部思想和行为上沾染的病菌还远未被彻底清除，净化团内政治生态的任务还十分繁重。

一个全面从严治党，一个全面从严治团，高度合辙的背后的是新一届团中央书记处体现出来的坚定的“四个意识”。

入手

其实，两年前的2016年8月，中办就印发了《共青团中央改革方案》。

比如，针对机关化、行政化，《方案》提出，要在团中央精简机关行政编制，补充挂职干部，“不搞年龄层层递减”；同时，高度强调到基层去，“推动机关干部到基层一线开展工作，建立完善团中央机关干部常态化下沉基层、向基层服务对象报到工作机制，推动机关干部摆脱文山会海、走出高楼大院”；

针对贵族化、娱乐化，《方案》则要求在团中央领导机构中“明显提高基层和一线团干部、团员的比例”，“不拘一格从党员、团员中选拔优秀人才”；团干部则要直接联系青年，“每名专职、挂职团干部经常性联系100名左右不同领域的团员青年，兼职团干部直接联系10名左右普通青年”，把活动做实，经常性听取青年的声音，并与他们互动。

但所有这些改革细则的落实，都离不开人的问题。

2016年1月12日，习近平在十八届中纪委第六次全会上说过一段话，他说：

党的十八大之后，党中央讨论加强党的建设如何抓时，就想到要解决“老虎吃天不知从哪儿下口”的问题。后来决定就抓八项规定，下口就要真正把那块吃进去、消化掉，不要这吃一嘴那吃一嘴，囫囵吞枣，最后都没有消化。

共青团这次从作风建设入手“自我革命”，算是真正解决了“从哪下口”的问题。

文/罗斯道长、独孤九段

责任编辑：霍宇昂