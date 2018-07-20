从法庭脱逃毒贩：扒大货车欲去成都 准备洗澡被抓

原标题：从法庭脱逃毒贩的逃跑轨迹：扒大货车欲去成都，准备洗澡被抓

“你当时是怎么逃脱的呢？”

“法院开庭的时候。”

“趁看管人员不注意然后你就跑了？”

“对！”

“你跑出来过后去了哪里？怎么生活啊？”

“在附近乞讨”

……

7月19日11时许，湖南省新晃侗族自治县公安局在怀化市公安局的指导下，精准研判，全警出动，成功抓获了潜逃23天的公安部A级逃犯、江苏省南通开发区法院在庭审时脱逃的贩毒嫌疑人马廷江。

面对民警讯问，马廷江简要说出了他逃跑的轨迹：为了最终去成都，他先后进入安徽、湖北境内，期间只要看到有开往成都方向的大货车，就趁车辆过红绿灯等候的时候爬上去。

20多天内，马廷江一直睡觉都难以安心，被抓获时说的第一句话就是“很多天没洗澡了！”

当天，马廷江刚买了块肥皂，准备去河边洗个澡，结果还没洗完澡就被抓了。而被抓后，下午很快就睡着了。

法治江苏微信公号 图

新晃警方披露抓获细节

7月20日，《法制日报》记者从湖南省怀化市公安局了解到了详细的抓捕过程。

7月18日23时30分许，怀化市副市长、市公安局长胡长春接到公安部刑侦局的指令，江苏南通在庭审时脱逃的贩毒嫌疑人马廷江可能已逃至怀化。接报后，怀化公安立即安排刑侦支队启动研判抓捕程序。

怀化公安刑侦支队长马松涛迅速与南通市公安局取得联系，迅速掌握了嫌疑人马廷江的详细信息。随即，立即指令市公安局侦查实战合成中心开展工作，多手段同步上案。

经过追踪，发现嫌疑人马廷江19日凌晨0时许在芷江境内消失。经过研判，其极有可能逃往新晃方向。立即指令新晃侗族自治县公安局刑侦民警连夜开展布控，并派出刑技人员迅速赶往新晃开展追踪工作。

新晃县人民政府副县长、公安局局长蒋成树在7月19日0时许，接到怀化市公安局指令后，立即启动重大案件应急预案，组织各警种部门负责人连夜召开紧急会议。

期间，新晃公安局迅速确定了“合成作战、研判协同、科技支撑、发动群众”的工作思路，制定抓捕方案，迅速部署五个方面的抓捕工作，并在县局指挥中心大厅组成指挥部，通过视频大厅实时调度指挥，20分钟左右全局各警种干警迅速就位，一张缉拿大网迅速张开。

警方还在城区各大路口以治安岗亭为支点拉开拦截网，在城乡交汇处、省界交汇处设立8个拦截关卡进行拦截。

19日7时许，发现该嫌疑人在新晃汽车站出现的轨迹。新晃警方从怀化市局刑侦支队得到信息：嫌疑人目前身穿环卫服，骑着一辆自行车进入新晃城内。

期间，摸排走访民警在怀化至新晃沿线进行走访，广大群众积极支持，向公安机关提供大量信息，通过信息研判组的细致研判，获取到重要线索。

通过视频追踪技术，利用4G图传车在全域进行巡逻防控。上午10时许，视频追踪组根据线索信息，对国道沿线进行巡查，在新晃县火车站附近发现嫌疑人踪迹。

警方迅速划定重点区域，组织派出所、巡特警、侦查中心等警种100余人立即开展闪电围捕行动，对火车站附近开展地毯式搜捕。

11时许，在火车站附近发现疑似嫌疑男子，通过比对后，确定该男子为嫌疑人马廷江，抓捕人员不顾危险迅速将公安部A级逃犯马廷江抓获。

7月19日21时许，新晃警方依法将嫌疑人马廷江移送给了当天赶赴新晃的南通市公安局刑警支队长倪勇，南通警方立即启程，依法将马廷江押送回南通。而等待马廷江的，将是法律的严惩。

被告人庭审中逃脱引发震动

这起发生在2018年6月26日国际禁毒日当天的新闻，曾经是当天最抢眼的“头条新闻”。

据事发的南通经济开发区法院当天公布的细节显示，当天上午9时40分许，正在候审、涉嫌犯贩卖毒品罪的被告人马廷江提出要上厕所，一眨眼功夫，他未经法警准许突然冲出了法庭，并迅速从二楼跳窗逃跑。

此前，马廷江因犯抢劫罪，于2005年1月被判处有期徒刑十三年，2014年5月刑满释放。2017年12月因涉嫌犯贩卖毒品罪，被南通市公安局开发区分局依法逮捕。

当天，警方最高悬赏2万元捉拿，后又悬赏金额提高至5万元，并与周边城市警方密集布控全力抓捕。“虽然他逃脱了，但要相信法网恢恢疏而不漏！无论跑到哪里，马廷江总有归案的那一天，面对他的将是法律严惩！”一位公安人士当时就坚定认为。

7月5日，公安部发出A级通缉令抓捕马廷江。

7月19日，马廷江在湖南落网的消息让关心这起案件进展的人们纷纷为江苏、湖南两地警方付出的艰辛努力“叫好”。

随着马廷江落网，这起逃脱事件引发了很多热议和反思。其中还包括“是不是里应外合？”等“阴谋论”猜测，相信随着更多细节披露，一切都会水落石出。

但一名刑事案件被告人在庭审中逃脱，确实引发了政法界震动。

“没有哪个罪犯是不想逃跑的！”有监狱机关人士说的这句话，值得政法界每一个干警铭记于心。

记者注意到，一开始针对有关“嫌犯从法院厕所逃跑”的传言，就有专业人士点评说，法院厕所难道没有铁栅栏？法院大门怎么会失守？为何没有人紧紧跟上追捕？等等。

也有声音认为，法院审判刑事案件的法庭厕所应该加强安防，或直接改造成无窗户厕所、厕所必须设在羁押室、严重刑事案件被告人可以穿上纸尿裤开庭、对危险犯上庭应当全面加强法庭安保、加强法警处置突发事件培训、加强法警装备等等。

“我们引以为傲、自信满满且科技含量极高的社会治安防控体系以及重大突发事件应急机制，在应对特别复杂的突发案件中，还存在哪些疏漏的环节和盲区。”一位江苏警方资深人士也认为，有哪些问题有待尽快拾遗补缺，彻底堵住那些极易引发社会安全风险的大大小小风险点，值得认真检讨、研究和完善。

还有监狱机关人士比照自身的工作规则认为，更重要的是责任心和危机意识。因为监狱民警在罪犯离开监禁状态的情况下，绝对不会让罪犯逃脱自己掌控，警察的手要控制着罪犯身体的某一个部位，以及一般至少安排两名警察在厕所现场监视，一个堵门、一个堵窗……

相关安全保障机制应尽快匹配到位

这起案件也是很长时期以来，江苏法院开庭期间有被告人成功脱逃的唯一一起案件。

“引以为戒，查漏补缺！”有法院系统人士就认为：“觉得全国法院都要学习。这种被和谐麻痹的职业责任感都要引起高度重视”、“平时认为这些（法警）部门边缘，关键时刻就是关键部门！”

“没有风险意识是最大的风险”，这句话无疑要真正入脑、入心！而大多数法院，即便是严重暴力犯罪被告人，都是庭审中卸去手铐脚镣等戒惧，以示维护司法文明和公正，但相关安全保障机制有没有匹配到位，却值得思考。

罪犯就是罪犯，不能麻痹。从罪犯角度讲，随时可能有一双眼睛在盯着，尤其是盯着执法机关、执法者的习惯和漏洞，因为“有漏洞，就可以跑”，“你的毛病就是他人眼中的漏洞”，这些俗语显然已经不是简单的文字推理，而是活生生的教训。

马廷江落网是必然，但另一方也应当全面检讨现有机制，更加筑牢防范社会安全稳定风险的钢铁屏障，彻底防范此类风险点转化为真实的风险事件。

亡羊补牢为时未晚！

来源：法制网

责任编辑：霍宇昂