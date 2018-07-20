原标题：白岩松：中国足球和足球到底是不是同一种运动？

7月19日，白岩松在央视《新闻1+1》节目里关注了“足球道路，中国应该怎样走？”，其中金句不断。有些话听起来可能会让人觉得有些刺耳，但从中可以体会不少资深球迷在多年追求挚爱和不断失落之间只能苦中作乐的无奈心情，正所谓“爱之深，责之切”。

来听听岩松是怎么说的吧~

“我不想一谈中国足球大家就笑”

一提到中国足球的时候，大家都会乐，而且会讲很多很多的段子。其实我并不想一谈中国足球大家就笑，但是中国足球折磨球迷们这么多年，我觉得我们现在也一些笑的资本了，不笑着面对又能怎么样？

但是我们其实真不想笑，真想中国足球更好地去向前发展。但是该怎么发展？

“没有球场和好的教练 中国足球怎么发展？”

有个调查：中国足球想要强大起来，您认为什么最重要？我认为有两个数据太低了：有3%的人选择多建球场，还有3%的人选择基层教练员的培训，这个比例太低了。

我们先来看看中国足协的目标：逐年扩大教练员的培养规模，到2020年中国持证教练总数达到70000名。注意，是到2020年力争实现，这跟冰岛100个孩子可能就有1个不错的教练带他们，两者之间的区别太大了。

中国现在也有学习足球专业的人士，然而四年毕业了，拿不到证书，然后他们可能被分到学校之后又不教足球，变成了通泛的体育老师。

没有球场，没有好的教练，想让中国足球跟足球成为同一种运动，几乎不可能。

“足球踢得好不好 跟人口多少没关系”

我常听中国人说这样一句话：14亿人还找不出11个踢球的。这个世界上人口最多的4个国家，排第一是中国，第二是印度，第三美国，第四印度尼西亚。除了美国常进世界杯，剩下3个国家足球踢得都不好，所以这事跟人口多少没关系。

那到底跟什么有关系？央视五套，也就是体育频道，在世界杯之前拍了一部二十集的专题片，叫《足球道路》。坦白地说，世界杯结束之后我再看，看得我是热血沸腾，又经常变得非常安静。中国足球行吗？中国足球和足球到底是不是一种运动，怎样才能成为同一种运动？

“2018年国家队大赛目标 几乎都没完成”

接下来我们看看国家队的目标。《中国足球协会2020年行动计划》中拟定了国家队2018年3个大赛目标：

FIFA U20世界杯目标是力争参赛，没去；

FIFA U17目标也是力争参赛，没去；

U23亚锦赛目标是进入8强，没进！

也就是说，2018年的大赛目标几乎都没完成。而2019年的大赛目标是进亚洲杯的4强，能完成吗？坦白地说，不敢乐观。

“我们不愿成为给中国足球讲段子的人”

真的希望中国所有搞足球的人，能好好把体育频道这二十集的《足球道路》认真地看一下，看完之后我们也都会成为受益者，我们不愿意成为给中国足球讲段子的人。坦白地说，世界杯看得多热闹，我们也都不过是路人甲，是一群看客而已。只有把中国足球真正地搞好了，让中国足球跟足球成为同一种运动了，我们才会真正地开心。

爱恨交织 中国足球！

责任编辑：霍宇昂