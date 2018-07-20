原标题：韩寒餐厅“很高兴遇见你”被起诉！门店大批量倒闭，员工遭欠薪

7月18日，网上曝出韩寒投资的明星餐厅“很高兴遇见你”天津加盟店，因欠薪被员工起诉至天津和平区法院，天津法院已受理该案。

▲图片来源：界面新闻

早在两年前，这家餐厅就开始频频爆出卫生问题、经营不善，甚至有倒闭传言。

随着粉丝经济的发展，明星开餐厅似乎已经是一种潮流。孟非开了小面馆、吴昕开泰国餐厅“泰子椰”、喜爱日本料理的胡歌砸下500万元，在上海开了Fount Restaurant；当年处于事业低谷期的薛之谦开了5家“上上谦”串串香火锅店；包贝尔开了“辣庄火锅”……

然而，开店者众，存活者少。“大众点评”的一份数据显示，有70%的明星开店会选择餐饮，但是，能存活下来超过三年的非常少。

三年，或许是粉丝们爱的最长保质期。

明星为什么热衷投资餐厅？失败率为什么那么高？明星开餐厅总失败的魔咒是什么？

疯狂扩张

5年前的2013年，韩寒和两个伙伴想“开两三家店”。另外两位，一个是台湾厨师Alan余，一个是办过榕树下网站的朱威廉。

后者之妻坚宣，是上海烨飨餐饮管理有限公司的法人代表，而上海烨飨成为他们的投资方。

很快，2014年1月，“很高兴遇见你”通过工商注册，注册资本为280万元人民币。

两个月后的3月1日，第一家门店在上海正式开张，装修风格文艺清新。餐厅里摆放着韩寒作品的书架、韩寒最新的电影海报。菜名也别具一格：“来自星星的炸鸡”、“一座城池”、“不离不弃提拉米苏”、“你没吃过我的豆腐”等等，让文艺青年耳目一新。

▲图片来源：很高兴遇见你餐厅微博

开业时，粉丝排成长队，生意火爆非常。商场内的同行很少见过这种架势，羡慕不已。此后很长一段时间，餐厅排号也是常态。仅能容纳60人的店面，一个月流水保持在50万-60万元，高峰时逼近百万。

该餐厅自称为“魔都最文艺的餐厅”，很明显，这些设计很符合韩寒给人的印象。从宣传的第一天起，这家餐厅就绑定韩寒开展营销。其官方微博和韩寒关联紧密。当韩寒导演的电影《乘风破浪》推出时，该餐厅也频频互动“蹭热点”。

大多数顾客是冲着韩寒的人气去的。然而，韩寒本人并不真正参与打理这些餐饮店。他的工作重心在电影上， 甚至连他的微博上，都没有任何一条关于这家餐饮店的内容。

▲韩寒，图片来源：视觉中国

相比之下，资本却表现出了超乎寻常的热情。

第一家店运营不久，“很高兴遇见你”便“乘风破浪”开始在全国范围内大规模复制。仅2014年10月1日当天就同时开业6家，2015年更是疯狂，除了在北京、广州、深圳等一线城市陆续开店，在武汉、杭州、苏州等二线城市“很高兴遇见你”也同样在大举扩张，甚至还渗透到了太原、唐山等三线城市。

高峰时期，“很高兴遇见你”在全国门店数量，超过60家。明星开餐饮店的不在少数，但论起扩张速度，“很高兴遇见你”无人能及。

但2016年，问题开始爆发。“很高兴遇见你”开始频频爆出卫生问题、经营不善，甚至倒闭潮。先是加盟商宁波分店，因涉嫌无证经营被立案查处，后又爆出苏州分店遇装修公司讨薪，武汉一家分店因无证经营、鼠患严重被关停。后来，宁波分店和苏州分店，皆没逃开倒闭的命运。

如今，“很高兴遇见你”二三线城市绝大部分店面几乎全部关停。高峰期的60多家店，现在仅余七八家。

餐饮业的明星们

餐饮业的投资一般在几百万元左右，相比股市、房产，门槛相对较低。而且餐饮行业资金回笼快、回报高、容易快速复制。因此，投资餐饮行业成为明星们不约而同的选择。

2009年11月，赵薇在北京三里屯开了一家占地1000平方米的“乐福餐厅”，注册资本500万元。为了宣传餐厅，她将自己主演的电影《花木兰》的新闻发布会和庆功宴都选在了自家餐厅举办。她也不时带着好友王菲去餐厅吃饭，一度引流无数。然而，不到一年这家餐厅就倒闭了。

赵薇在三里屯的餐厅有个明星邻居，他就是郭德纲。这个“郭家菜”上下两层楼面积达3000平方米，装修极具中国风，主营天津菜、鲁菜与郭德纲喜爱的家常菜。郭德纲也发挥了自己的演员优势，在餐馆内部搭建舞台，定期安排相声表演。巧合的是，这家火爆一时的餐厅和赵薇的餐厅一样，悄没声息的淡出了市场。而今，在大众点评网上，该餐厅显示为“暂停停业”。

其实，明星开菜馆倒闭的例子举不胜举。

赵丽颖、杨紫、Angelababy等娱乐明星都曾投资餐饮行业，但没能坚持多久即宣告倒闭。

没关门的也问题重重。

包贝尔创立的辣庄火锅店，甚至被爆料鸭血是用牛血兑水而成。服务员称“鸭血”从四川空运而来，但事后被证明这些“假鸭血”来自哈尔滨一鸭血加工厂。

孟非创立的品牌：“孟非的小面”。开业时，孟非邀请了郭德纲、黄健翔、黄菡等助阵。尽管周末黄金档几乎全部被孟非霸屏，但孟非的小面却似乎并没有“感染”到孟非的人气。今年4月，孟非的小面实体店开始进一步流量锐减，苏州金鹰店、南通店、昆明店被曝关店，在营门店仅剩六家。

▲图片截至孟非的小面馆官方微博

关店的原因是因为定价太高。孟非的小面在重庆比较普遍，大多数定价在10元左右，孟非一碗卖28元，图个新鲜的顾客吃了一次之后，选择放下筷子，用脚投票。

大部分明星餐厅经营不善时，也有看起来还不错的。

如薛之谦于2012年创立“上上谦串串香火锅”，因独特的夜店风格、新颖的火锅形式，受到了众多时尚食客的火爆追捧。因其大部分火锅料都是用串串起来的形式，即卫生又方便，价格也比较实惠。对于这个火锅店，薛之谦十分走心，从大厨到选址再到材料配料、端盘子，他都亲力亲为。为了让火锅口味更加地道，他和合伙人到重庆连续拜访了5次，才说动一位重庆大厨到上海操刀。

至今，该火锅店在上海已经扩张到了5家门店，每天的营业额稳定在150万左右。

而明星开餐馆做得最好的，非任泉莫属。任泉开餐厅做生意最早可以追溯到1997年，那年毕业后，任泉就开始独立创业开了第一家蜀地辣子鱼餐厅，20多年后，这家餐厅至今还在营业。

后来任泉和黄晓明李冰冰等明星一起投资开了餐饮品牌“热辣壹号”。这家店的中心在成都，但任泉说他可以做到全国所有店的炉子里的东西是同一个味道。“早些年我业余做投资，主要精力还是在演戏，所以不可能把餐厅做得很有规模。热辣壹号可以说是我15年做餐饮的总结。我会思考如何复制、量化、标准化的问题。”

两年前，任泉在博鳌亚洲论坛上宣布退出娱乐圈，安心做生意。此前接受本刊记者采访时，他表示：“没什么好纠结的，这是顺理成章的决定。”

至于餐厅的经营之道，任泉说，“惠民才是王道”。

北京馥天下餐饮有限公司董事长唐习鹏告诉《中国企业家》记者，很多明星看到餐饮行业很火，以为自己也能做。其实，这个领域的竞争非常激烈。

“三分之一的餐馆赚钱，三分之一死去活来、循环倒闭，三分之一勉强维持收支平衡。”唐习鹏说，“一线城市的竞争激烈程度远胜二三线。如果没有外卖平台支撑，更多的餐饮企业会倒掉。”

在做好产品、服务的基础上，规模略小、个人消费相对较低的餐厅比较容易成功。但明星恰恰喜欢在一线城市开高档餐厅。这类餐厅专业性很强，投入较大，不是玩票就能做好的。因此，明星开餐厅的失败率远远高于一般人。

唐习鹏说，对于餐饮公司来说，选址定位非常重要，据此再做一些设计营销策划等等，这是一系列非常专业的工作。

对于明星来说，投资入股好的餐饮企业，时不时靠站台提高一下餐厅影响力，是比自己开餐馆更好的选择。

责任编辑：霍宇昂