哈尔滨交警原副支队长受贿被判三年:违法所得23万

原标题：（法治）哈尔滨交警原副支队长因犯受贿、介绍贿赂罪被判三年

新华社哈尔滨7月20日电（记者梁书斌）哈尔滨市公安交通警察支队原副支队长王伟因犯受贿、介绍贿赂罪，20日被哈尔滨市南岗区人民法院一审判处有期徒刑三年。

法院经审理查明，被告人王伟利用职务便利，多次帮助孙某（另案处理）在承揽工程过程中减少处罚、疏通关系等，并帮助孙某联系其他辖区交警大队负责人等，方便孙某行贿。2013年12月，孙某为感谢王伟多年的帮助，送给王伟人民币23万元，用于支付王伟购房尾款。

法院审理认为，王伟身为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大；向国家工作人员介绍贿赂，情节严重。被告人王伟犯受贿罪，依法判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20万元；犯介绍贿赂罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币10万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币30万元。受贿犯罪违法所得人民币23万元，依法予以追缴。（完）

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