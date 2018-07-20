原标题：英金融专家：贸易战对美负面影响 2020年将见分晓

海外网7月20日电 美国近来变本加厉挑起贸易战，宣称要对中国2000亿美元产品加征关税，这一做法招致国际舆论广泛谴责。近日，在中国人民大学举行的“‘一带一路’倡议下的自由贸易与金融开放新格局”主题论坛上，前伦敦经济政策署署长罗思义（John Ross）发表演讲，分析了贸易战对美国和全球经济的负面冲击，并认为这些负面影响将在2020年见分晓。

罗思义在演讲中直指特朗普政府的关税政策将给美国带来四大风险：其一是预算赤字过大，未来美国赤字可能突破一万亿美元；其二是经济增速减缓，尽管中美都经受到贸易摩擦的影响，但是相比中国，增速仅为2.2%的美国可能会有更大损失；其三是与盟友产生摩擦；其四是国内政治发生矛盾。

“事实上，特朗普完全不知道他的这些政策在美国国内会产生哪些影响。这些关税已经抬高了国内的物价，比方说洗衣机已经上升了17%、钢板价格上升了51%。特朗普不知道来自于美国内部的阻力会有多大，尤其是美国的农民不能再承受关税提高所带来的更多痛苦了，”罗思义说，“就连美国主要的金融报刊《华尔街日报》也指出，按照特朗普不合常理出牌的做法，我们应该要做好准备了，因为我们要坐过山车了。”

罗思义指出，虽然特朗普的政策在2018年不会对美国的商人和农民有太大的影响，但到2019年、2020年，美国经济就会进入下行期，那个时候这些征税政策的负面影响就会显现出来。他认为，中国必须清楚美国的经济情况，要花一些时间让美国国内的错误观点消失。“有些人认为中国不会反制美国的这些征税，显然这是错误的。”

既然有风险，特朗普为什么要在贸易战上一步步加码？罗思义分析称，美国经济的根本趋势是放缓，这不是一个短期的趋势，是一个长期趋势。美国经济的年增长率是2.2%，而中国经济增速约为6.5%-6.8%，这就意味着中国经济增速是美国的3倍。而特朗普政府无法扭转美国经济增速一直放缓的局面，所以美方只有一个目的，那就是要减缓中国经济的增速。

罗思义进一步表示，特朗普短暂地看到2018年经济发展向好，认为美国经济迎来了一个好的窗口期。但事实上，这个窗口期只会持续较短的时间，这与美国的经济周期有关。“为什么特朗普能够当选？因为2016年美国的经济非常糟糕，增速降到1.2%。2018年特朗普政府发现美国处于经济的上升周期，他想利用这个上升周期。”罗思义如是说。

2018国际货币论坛7月14日-15日在中国人民大学举办。作为国际货币论坛的主题论坛之一，7月14日下午，“‘一带一路’倡议下的自由贸易与金融开放新格局”主题论坛召开。论坛系跨境金融50人论坛年度峰会，由中国人民大学国际货币研究所（IMI）和《当代金融家》杂志社联合主办。（海外网 耿佩 姚凯红）

责任编辑：霍宇昂