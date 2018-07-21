人民网评：面对丑书横行 为何中国书协如此淡定？

原标题：人民网评：丑书横行，中国书协岂能袖手旁观！

路尔

当我写下这个题目的时候，突然想到了曾经非常流行的一首歌《袖手旁观》，充满深情、伤感和无奈的歌词和旋律，表达了一个恋人对曾经爱过的人的怀恋和不舍，每每听来总让人动容。由此，我想到了近一段时间以来，对有关丑书的表演、传播、评论、吐槽，已不仅仅是书法界的事，而迅速扩展到社会、大众，甚至引起了多家国家级媒体的关注，特别是网友积极地参与、评论，让我们看到了一种热情、一种希望，满满的正能量，使这一现象具有了广泛的社会价值和普遍意义。然而，作为党领导下的人民团体——中国书法家协会，是我国最大、最高的书法组织机构，拥有国家级会员近1.5万人，在群众的眼里不仅集聚了那么多的书法家，而且是肩负着团结引导广大书法家的职能，面对持续多时的丑书现象，似乎表现得过于淡定，真可谓袖手旁观。

人们不禁要问，中国书协的袖手旁观是想表达什么？或许还沉浸在往日的成绩之中，享受着近40年来“书法热”的快感。是的，中国书协自1983年成立以来确实起到了恢复、普及和提高书法艺术的作用，但是，几十年过去了，中国、世界发生了翻天覆地的变化，特别是多元文化和各种艺术思潮的并存，加上互联网技术的迅猛发展，其工作形式、活动方式、艺术视野、组织架构又有多少变化？或许，有人认为这些丑书拿不上台面，不屑一顾，我们搞的是阳春白雪，我们才代表正宗的中国书法。是的，很多丑书是不值一提的，有的甚至是胡闹，但是，丑书的横行，真的与中书协没有关系吗？丑书之中恐怕有不少是书协会员吧。这么多年来，书协组织至少应该在书法文化传承和艺术审美引领上有所作为。试问，面对西方艺术思潮的传入，有多少深入思考？提出过多少应对措施？又举办过多少针对现代艺术思潮的传播、研讨和引导活动？又有多少精力放在关注当代书法艺术的生态上？又有多少活动是关注书法界的现实？对于书法这门最能代表中国传统文化的艺术，近几十年来，从中央到地方，对书法艺术高度重视，全国人民爱好书法、学习书法的劲头已经被完全地调动起来，我们完全有理由有条件有更大的作为！对于丑书的喧嚣和张狂而表现出来的沉默，似乎与自己毫不相干，是不是一种悲哀？

我们希望中国书协以这次丑书大讨论为契机，尽快地反思一下自己，不要袖手旁观，因为也没有理由袖手旁观。可以主动作为，当机立断，拿出“时间表”和“路线图”来，面对当前的丑书等书法乱象，旗帜鲜明地表明立场，采取措施，果断整治。举办一些有新意、有创意、有新时代意义的书法艺术活动，积极启发有益、健康的现代书法艺术探索。在新的时代里，面对如此大的书法群体和日益高涨的书法学习热潮，要以更大的艺术视野和博大胸襟，实实在在地起到提高、引领和先导作用，反哺书坛、反哺广大的书法爱好者。如果做不到这些，那岂止是袖手旁观，而是不作为。若不作为，又怎能推动书法艺术在当代更进一步？

中国书法，绵延千年，博大精深，从未见过有丑书横行。书法是重视传统、重视基本功的艺术，来不得半点马虎和虚荣，更不能和金钱与丑陋挂钩。那些俗不可耐、旁门左道的所谓书法艺术，既有辱先辈们的高雅传承，又亵渎了广大书法爱好者的审美情趣，当然必须正本清源，匤正书道。

责任编辑：霍宇昂