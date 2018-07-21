天津法院重金悬赏老赖财产线索 最高可奖励181万

原标题：天津法院重金悬赏老赖财产线索，最高可奖励181万来源：天津滨海新区法院微信公号

滨海新区人民法院悬赏执行公告

（2017）津 0116 执 848 号

为切实保护债权人的合法权益，加强信用机制建设，现经申请执行人申请，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条、《最高人民法院关于民事执行中财产调查若干问题的规定》第二十二条、第二十三条、第二十四条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第六十四条、第六十五条的规定，本院决定发布悬赏执行公告，有关人员提供人民法院尚未掌握的被执行人及第三人的财产线索使申请执行人债权得到全部或部分实现的，将按比例奖励提供线索人，具体事项公告如下：

一、被执行人基本信息

天津中际国际贸易有限公司，住所地天津市滨海新区临港经济区海洋道5689号综合楼107室。法定代表人：国忠齐，执行董事。

二、第三人基本信息

天津二十冶钢结构制造有限公司，住所地天津市宁河区经济开发区十维路1号。法定代表人：王建超。

三、案件基本信息

执行依据：

（2017）津0116民初1369号民事调解

（2017）津0116执848号之二执行裁定书

执行案号：

（2017）津0116执848号

案由：

买卖合同纠纷

申请执行标的：

18189480.47元及迟延履行期间债务利息等

未履行标的：

18189480.47元及迟延履行期间债务利息等

四、悬赏信息

悬赏金额：

18189480.47元及迟延履行期间债务利息（其中，对第三人天津二十冶钢结构制造有限公司悬赏金额不超过19108535.36元）

悬赏金：

线索提供人提供财产线索所取得的实际执行到位金额的10%

悬赏期限：

申请执行标的全部执行完毕时

悬赏条件：

举报人提供财产线索经查证属实并实际执行到位，符合悬赏执行相关规定（被执行人已发现未处分财产不属于悬赏范围）

悬赏金领取方式：

对于符合条件的举报人，本院在举报的财产依法处分完毕后三十日内，从执行到位款项中优先扣取悬赏金支付给举报人。奖金均含税，需提供相应完税发票

五、联系方式

联 系 人：赵瑞东

电 话：022-25230030

联系传真：022-62051111

本院地址：滨海新区洞庭北路（北塘）鑫盛商务园滨海新区人民法院执行局

邮政编码：300451

本院郑重承诺：本院安排专人负责举报人的举报工作，承诺维护举报者的利益，对提供财产线索的人员身份及提供线索的有关情况予以保密。

特此公告

天津市滨海新区人民法院

2018年7月16日

责任编辑：霍宇昂