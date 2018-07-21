杭州萧山区一居民楼13楼起火 6名被困人员获救

原标题：萧山市心中路时代广场一居民楼起火！所幸无人员伤亡

7月21日傍晚，有读者给钱江晚报96068热线报料：萧山区市心中路有一个小区住宅发生了火灾，现场浓烟滚滚。

钱江晚报记者从消防部门核实了解：18时03分杭州萧山消防分指挥中心接到报警，萧山区市心中路时代广场3号楼13楼起火。

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接警后，萧山大队立即调派2个中队5辆车共30人赶赴现场扑救（市北3车、萧山2车），支队指挥中心随即调派2个中队5辆车共30人赶赴现场增援（近江3车、景芳2车）。支队全勤指挥部遂心触动。18时17分，市北中队到场。

目前，火灾正在扑救中，增援力量还在途中。具体情况钱江晚报也将及时跟进。

最新消息，18点48分，记者从消防部门了解到，火灾已报控制。

19点03分，火灾已报熄灭。钱报记者了解到，消防成功搜救6名被困人员，无人员伤亡。

网传在火灾中有人员坠落，钱报记者经多方核实了解，消息不实，视频画面中出现的坠落物并非是被困人员。

来源：浙江24小时客户端

责任编辑：霍宇昂